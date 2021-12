Tra i nuovi ingressi nella casa del Grande Fratello Vip c’è anche Maria Monsè. La new entry pare stia già generando molti dubbi e sospetti tra i vari concorrenti. In particolar modo Davide Silvestri ha palesato la sua mancata fiducia nei confronti della donna. Secondo il suo punto di vista, la showgirl starebbe mettendo in atto una strategia. Ecco cosa è emerso.

I dubbi di Davide Silvestri su Maria Monsè

In queste ore Davide Silvestri ha avuto uno sfogo con l’amico Alex Belli in cui ha manifestato alcuni dubbi e perplessità che ha su Maria Monsè. Nello specifico, il giovane ha detto di non essere ancora riuscito ad inquadrare per bene la nuova concorrente. Davide teme, infatti, che la protagonista stia facendo di tutto per riuscire ad attirare l’attenzione.

La donna sarebbe disposta a fare tutto pur di guadagnarsi qualche clip, anche litigare con chiunque le capiti a tiro senza reali motivazioni di fondo. Entrando maggiormente nel dettaglio, Silvestri ha detto: “Mi sento preso in giro, non mi piace questa roba”. Alex è sembrato completamente d’accordo con la disamina del suo compagno d’avventura, sta di fatto che ha proseguito dicendo: “Vuole litigare a tutti i costi, lo fa apposta”.

La missione di Davide al GF Vip

A quel punto, allora, Davide ha replicato dicendo che anche lui sta facendo di tutto per analizzare il comportamento della nuova arrivata in modo da capire se stia davvero provando ad inscenare finte discussioni solo per generare un po’ di sgomento. Il concorrente è apparso davvero infastidito dalla cosa, al punto da dichiarare che, fino a che rimarrà in casa, farà di tutto per sbugiardare la compagna d’avventura.

Ricordiamo che Davide ha palesato, in maniera piuttosto esplicita, la sua volontà di lasciare la trasmissione a dicembre di non rimanere in casa in vista del prolungamento del reality show fino a marzo. Pertanto, per i prossimi giorni di permanenza in casa, Silvestri si è posto un obiettivo, ovvero, smascherare Maria. A tal proposito, ha chiosato dicendo: “Se capisco che lo sta facendo apposta per me ha proprio chiuso“. Alex, poi, ha posto fine alla discussione dicendo: “Io l’ho già sgamata”.