Gli spoiler di quanto accaduto durante la registrazione del 30 novembre di Uomini e Donne sono a dir poco esilaranti. Nel corso delle riprese, infatti, ci sono stati svariati avvenimenti degni di nota. Tra questi, ad esempio, c’è stato l’annuncio di un matrimonio e una scelta alquanto inattesa e fuori dal comune. Vediamo nel dettaglio tutto ciò che è accaduto.

In ritorno di Gemma a Uomini e Donne

La registrazione del 30 novembre di Uomini e Donne è cominciata con il ritorno di Gemma Galgani in studio, la quale è finalmente guarita dal covid ed ha potuto mettere nuovamente piede negli studi Elios. La donna sta conoscendo Leonardo, un nuovo cavaliere venuto in studio per corteggiarla. I due hanno avuto un’esterna molto bella e, successivamente, si sono cimentati in un balletto esilarante sotto le note di Greese.

I primi a scendere in pista, però, sono stati Gianni Sperti e Tina Cipollari, in seguito è stata la volta della dama e del suo cavaliere ed è avvenuta una sorta di gara tra le due coppie. Restando sempre in tema di trono over, poi, è stato dato spazio anche ad Elena e Luigi. I due si stanno frequentando da qualche settimana e le cose sembrano andare piuttosto bene. Ad ogni modo, durante la puntata i due si sono trovati a fare i conti con duri attacchi da parte di alcuni esponenti del parterre, tra cui Armando Incarnato.

Andrea Nicole e Ciprian via insieme

Maria De Filippi, poi, ha fatto entrare in studio una coppia che aveva lasciato la trasmissione un po’ di tempo fa, stiamo parlando di Angela e Antonio. I due hanno raccontato come stessero procedendo le cose tra loro e, ad un certo punto, hanno fatto un annuncio inaspettato. I due, infatti, hanno deciso di convolare a nozze. Il matrimonio è già organizzato, sta di fatto che i due si sposeranno il prossimo venerdì 17 dicembre. In studio, chiaramente, tutti sono rimasti estremamente felici di questa decisione.

Al trono classico, invece, Luca non si è presentato in puntata ed ha scritto una sorta di lettera di addio a Roberta. La tronista è rimasta di stucco ed ha detto di volere del tempo per riflettere su quanto accaduto. Al trono di Andrea Nicole, invece, c’è stato un colpo di scena. La ragazza e Ciprian hanno confessato di essersi visti la sera prima all’insaputa della redazione. I due hanno trascorso anche la notte insieme, pertanto, è stato inevitabile uscire dal programma insieme.