Nel corso della registrazione del 30 novembre di Uomini e Donne ci sono stati svariati colpi di scena, ma il più esilarante ha riguardato, soprattutto, Andrea Nicole e Ciprian. Una volta giunto il momento della tronista, Maria De Filippi ha fatto entrare la ragazza e il suo corteggiatore insieme in studio. A quel punto, i due hanno svelato di essersi visti di nascosto la sera prima. Questa ammissione ha generato grosso fermento in studio, al punto che gli opinionisti si sono duramente scagliati contro di loro. Vediamo cosa è successo.

Andrea Nicole e Ciprian fanno una confessione

Il percorso di Andrea Nicole non si è concluso affatto in modo tranquillo e sereno, anzi. La giovane è stata costretta a lasciare il programma dopo aver fatto una confessione inedita. Durante la registrazione del 30 novembre, la padrona di casa ha fatto entrare in studio contemporaneamente la tronista e Ciprian. I due hanno rivelato che la sera prima il corteggiatore è andato a casa sua senza informare la redazione di nulla.

I due, così, hanno trascorso la serata insieme e, a quanto pare, anche la nottata. In quel momento, quindi, hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra, pertanto, per loro non c’è stata altra soluzione se non quella di uscire dalla trasmissione insieme. Insomma, si è trattato di una scelta piuttosto inusuale, senza sedie rosse o petali che cascano dall’alto sotto le note di una canzone romantica. Il modo in cui è avvenuto il tutto ha sollevato parecchie polemiche in studio.

La coppia lascia Uomini e Donne tra le polemiche

Specie Gianni Sperti e Tina Cipollari si sono duramente scagliati contro i due ragazzi al punto da definire Andrea Nicole una vera delusione. Gli opinionisti, infatti, si sono sempre complimentati con la ragazza per il suo modo di fare e per il suo percorso, tuttavia, con questo colpo di testa hanno deluso completamente le aspettative. Anche il pubblico da casa non ha preso di buon grado questo comportamento, sta di fatto che in molti hanno accusato i ragazzi di aver agito alle spalle della redazione prendendo in giro tutti.

Gianni e Tina, poi, hanno addirittura insinuato che Nicole e Ciprian potrebbero essersi visti anche altre volte all’insaputa della redazione. Il fatto che il corteggiatore conoscesse il luogo esatto di residenza della tronista non è una cosa che depone a loro favore. Pertanto, l’uscita di scena della neo-coppia è avvenuta in un modo non solo insolito, ma anche piuttosto criticato.