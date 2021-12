Con il passare dei giorni, le posizioni dei concorrenti del Grande Fratello Vip sono sempre più chiare. Alcuni non hanno alcuna intenzione di rimanere oltre dicembre, mentre altri sono più propensi a continuare la loro avventura. Per esempio, durante una discussione in veranda, Carmen Russo, Francesca Cipriani e Manila Nazzaro hanno concordato sul fatto di voler trascorrere il Natale a casa, soprattutto a causa della stanchezza provocata da alcune dinamiche del reality show di Canale 5.

Sembra che anche Davide Silvestri sia della stessa opinione. Ecco cosa è successo!

Davide Silvestre vuole tornare a casa

La permanenza nella casa del Grande Fratello Vip sta diventando sempre più difficile. La situazione, soprattutto a causa di alcuni litigi, ha messo a dura prova tutti i concorrenti del programma. Anche Davide Silvestri è apparso desideroso di mettere fino a questo percorso.

Credo di non essermi risparmiato, almeno mi sembra. Non è che sono stato a dormire tutto il giorno. Io qualcosa penso di averlo fatto. Adesso mi sento un po’… Mi spiace essere morto, capito? E per rispetto preferisco lasciare il posto a ora, oltre al fatto che sento di non dare niente adesso. Insomma, ho bisogno di tornare alla mia vita perché è già tanto che sono qui

È evidente che Davide sia molto fiero di ciò che è riuscito a dare fino a questo momento. Anche nel suo caso, però, la stanchezza sta avendo delle conseguenze non indifferenti.

Chi resta e chi lascia?

Al momento, non abbiamo ancora alcuna conferma ufficiale. Bisognerà attendere che Alfonso Signorini affronti l’argomento e che chieda una risposta definitiva ai Vip. Però, dalle loro parole, possiamo già farci un’idea di ciò che succederà nelle prossime due settimane.

Tra i nomi di chi probabilmente continuerà a giocare figurano quelli di Alex Belli, Soleil Sorge, Lulù e Jessica Selassié, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, mentre Carmen Russo, Francesca Cipriani, Manuel Bortuzzo, Davide Silvestri e Aldo Montano, quasi sicuramente, decideranno di non rimanere. Miriana Trevisan, Giucas Casella e Katia Ricciarelli sono ancora piuttosto dubbiosi.