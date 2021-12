Nelle ultime ore, all’interno della casa del Grande Fratello Vip, è scoppiato un vero e proprio polverone. I protagonisti sono sempre Alex Belli e Soleil Sorge che, a causa delle loro emozioni, da settimane, stanno surriscaldando i cuori degli spettatori.

In particolare, l’attore non è più riuscito a trattenere i sentimenti per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Inaspettatamente, ha deciso di giocare a carte scoperte e di metterla al corrente dell’amore che prova per lei. Soleil, però, si è mostrata molto diffidente e ha accusato Alex e Delia di fingere clamorosamente.

Alex Belli apre il suo cuore a Soleil

Gli spettatori erano certi che questo momento non sarebbe mai arrivato. Alex Belli, infatti, ha sempre sepolto i suoi sentimenti dietro a una certa ambiguità. Non ha mai ammesso di provare attrazione per Soleil e, davanti alle pressioni di Alfonso Signorini e di sua moglie, ha ribadito che il loro legame si basava solo su un bellissimo rapporto di amicizia.

Questa volta, però, qualcosa è cambiato. L’attore, facendo appello a tutto il suo sex appeal, ha rivelato la verità a Soleil Sorge. Le ha detto di provare dei forti sentimenti per lei e di non riuscire più a mentire.

Sono innamorato di te. Ho nascosto tutto per non far soffrire Delia

La ragazza, però, non è apparsa affatto entusiasta, anzi, ha messo immediatamente in dubbio le sue parole.

Soleil sospetta di Alex e di Delia

Ormai, anche Soleil Sorge ha iniziato a nutrire dei sospetti sull’atteggiamento di Alex Belli e di Delia Duran. Non ha ceduto davanti alla dichiarazione d’amore fatta dall’attore perché ha preferito esprimere subito il suo punto di vista:

So benissimo che tu e Delia eravate a cena nel momento in cui è uscita una paparazzata con una tipa ed entrambi eravate a conoscenza. Eravate a cena insieme in quella situazione di teatrini e cose…io lo so. Tu me l’hai confermato

Ovviamente, Alex ha cercato di difendersi dalle accuse e di giustificarsi. I suoi tentativi, però, si sono conclusi con un buco nell’acqua. Anche la maggior parte degli utenti sui social ritiene che quella dell’attore e di Delia sia solo una messa in scena per creare dinamiche all’interno del reality di Canale 5.

Come si evolverà questa situazione? L’unico modo per scoprirlo sarà quello di assistere alla puntata di venerdì 3 dicembre.