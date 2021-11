Lunedì 29 novembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e le anticipazioni sono a dir poco esilaranti. A fornire alcuni dettagli in merito a quanto accaduto negli studi Elios di Mediaset sono state le talpine presenti tra il pubblico dell’amato talk show pomeridiano. Le informazioni più interessanti trapelate in queste ore riguardano Isabella Ricci. Scopriamo cosa è successo.

La conoscenza tra Isabella Ricci e Fabio

Stando a quanto emerso dalle anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne Isabella Ricci ha dato luogo ad un vero e proprio colpo di scena. La nemesi di Gemma Galgani ha cominciato da poco tempo una frequentazione con un nuovo corteggiatore di nome Fabio. Tra i due si è venuto a creare un legame piuttosto interessante, sta di fatto che nelle scorse puntate entrambi hanno dichiarato di stare piuttosto bene insieme.

Ad ogni modo, la dama non si è mai sbilanciata più di tanto in quanto ha sempre preferito andarci con i piedi di piombo, sia per una particolare inclinazione caratteriale sia perché la conoscenza è effettivamente alquanto precoce. Ad ogni modo, nel corso della precedente registrazione del talk show pomeridiano c’è stato un colpo di scena inatteso.

I due lasciano Uomini e Donne insieme

Al trono over, infatti, Maria De Filippi ha chiesto ad Isabella e Fabio di accomodarsi al centro dello studio per raccontare come stessero procedendo le cose tra loro. I due hanno immediatamente palesato il loro reciproco interesse, al punto da decidere, addirittura, di uscire dalla trasmissione insieme. La Ricci si è detta felice di aver conosciuto un cavaliere come Fabio, pertanto, si sente pronta a cominciare questo percorso con lui lontano dalle telecamere.

Isabella è stata molto accusata nelle precedenti puntate, specie da Gianni Sperti, il quale ha insinuato che stesse in studio solo per visibilità. Ad ogni modo, a fronte di questo inaspettato colpo di testa come reagirà l’opinionista? L’uomo si ricrederà sul suo conto? Nel frattempo, Uomini e Donne si appresta a concedersi la consueta pausa natalizia. A quanto pare si registrerà ancora per qualche settimana, poi ci sarà lo stop nel periodo delle festività e il programma tornerà regolarmente in onda a gennaio.