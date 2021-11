Le ultime news dalla Casa del Grande Fratello Vip 6 fanno riferimento alla puntata di lunedì 29 novembre. Di seguito le ultime notizie sulla ventitreesima diretta in onda in prima serata su Canale 5.

Chi è stato il concorrente eliminato? Chi è finito in nomination? Ecco i video e il riassunto della puntata di ieri sera.

Le news dell’ultim’ora del Grande Fratello Vip

La ventitreesima puntata del Grande Fratello Vip 6 si apre con il bacio passionale tra Alex Belli e Soleil Sorge. L’attore continua a ripetere che tra lui e Soleil ci sia soltanto amicizia, stavolta però l’influencer italo-americana sembra storcere un po’ il naso. Dallo studio arrivano dichiarazioni pesanti: “Soleil è innamorata”.

Ma primo del bacio "d'opera"… c'è stato questo. E il confine tra amicizia, passione, amore… diventa sempre più labile. #GFVIP pic.twitter.com/TuFX9Ak3WB — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 29, 2021

Alex Belli non si scompone nemmeno di fronte alle immagini rubate del settimanale Chi, che mostrano la moglie Delia Duran tra le braccia del modello Simone Bonaccorsi. Anche in questo caso si parla di semplice amicizia, con la convinzione che Simone sia felicemente fidanzato. Interviene però a gamba tesa Samy Youssef, che aggiorna Alex sulla situazione sentimentale del modello etneo: “Alex, Simone si è lasciato con Chiara”.

… e qui invece c'è la reazione di Alex. Che risponde con sicurezza: ma c'è una novità… #GFVIP pic.twitter.com/mvCQQgeamZ — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 29, 2021

Nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello Vip 6 non si è però parlato soltanto del triangolo amoroso tra Alex, Soleil e Delia. Come aveva preannunciato Signorini nel corso della puntata di venerdì, la serata di ieri ha visto l’ingresso di due nuovi concorrenti: Valeria Marini – Giacomo Urtis (concorreranno come un unico vippone) e Biagio D’Anelli. A loro il compito di accendere nuove dinamiche nel corso delle prossime settimane.

Intanto prosegue lo scontro tra Miriana Trevisan e Soleil Sorge. In puntata si è tornati alla lite avvenuta poche ore prima della diretta venerdì, quando Soleil ha pesantemente insultato Miriana tirando in ballo la questione menopausa. “Sapevi della sua operazione all’utero” attacca Adriana Volpe dallo studio, che si schiera dalla parte di Miriana, per poi concederle l’immunità prima delle nomination.

Vi aspettavate la pace? Potreste restare molto delusi… #GFVIP pic.twitter.com/DOnVp1XmE1 — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 29, 2021

Pochi minuti prima di svelare il nome della persona eliminata, Alfonso Signorini regala una sorpresa alle principesse Selassié: in Mistery Room incontrano un loro cugino, a cui sono molto affezionate. Prima della sorpresa, Lulù aveva avuto un attacco di panico, durante il quale si è lasciata andare a espressioni volgari censurate sia da Alfonso Signorini che dal Grande Fratello.

Una sorpresa per le Princess… sperando possano trovare forza e coraggio in questa avventura. Anche ora che la situazione sui fa difficile per loro. #GFVIP pic.twitter.com/JMAaLjPvtF — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 29, 2021

La puntata è poi terminata con le nuove nomination in vista della puntata di venerdì. Il televoto del prossimo appuntamento è in positivo e non è prevista eliminazione. Per conoscere il nome del concorrente eliminato vi invitiamo a leggere il nostro approfondimento sull’eliminato di ieri sera del Grande Fratello Vip 6.