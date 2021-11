Chi è uscito nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 6? Al televoto c’erano Soleil Sorge, Carmen Russo, Manila Nazzaro, Lulù e Clarissa Selassié. Di seguito il nome del concorrente eliminato e chi è finito al televoto della prossima puntata in onda questo venerdì.

Chi è uscito ieri sera dal Grande Fratello Vip?

Il nono concorrente eliminato della puntata del 29 novembre del Grande Fratello Vip 6 è Clarissa Selassié. La più piccola tra le principesse esce dalla Casa del Grande Fratello tra la disperazione della sorella Lulù, colpita poco prima da un attacco di panico durante la diretta.

Queste le percentuali che hanno portato all’eliminazione di Clarissa (ricordiamo che il televoto era in positivo, con i telespettatori chiamati a scegliere chi salvare tra le concorrenti in nomination):

Soleil: 31%

Manila: 20%

Carmen: 18%

Lulù: 16%

Clarissa: 15%

Col senno di poi un’uscita prevedibile, dal momento che al televoto i nomi più deboli erano proprio quelli delle principesse Selassié. Ciò però non toglie che la maggioranza dei sondaggi in rete decretava l’uscita di Manila Nazzaro, che in realtà si posiziona alle spalle dell’irraggiungibile Soleil. Terza piazza per Carmen, che precede Lulù di appena due punti percentuali.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Chi è finito in nomination per la puntata di venerdì prossimo?

Al termine delle nomination, sono in quattro a finire al televoto di venerdì: Gianmaria Antinolfi, Patrizia Pellegrino, Jessica e Lulù Selassié. Ancora una volta dunque le princess sono tra le più nominate dal gruppo. Quale sarà la loro reazione dopo l’uscita di scena di Clarissa? Il presentimento è che prima di Natale entrambe le Selassié possano lasciare la Casa.

Ecco chi ha nominato chi:

Lulù nomina Alex

Maria nomina Gianmaria

Giucas nomina Patrizia

Sophie nomina Gianmaria

Gianmaria nomina Lulù

Jessica nomina Gianmaria

Aldo nomina Lulù

Francesca nomina Jessica

Soleil nomina Patrizia

Patrizia nomina Maria

Manila nomina Jessica

Miriana nomina Soleil

Davide nomina Lulù

Le new entry della puntata – Valeria Marina, Giacomo Urtis e Biagio D’Anelli – non hanno preso parte alle nomination della serata. Per quanto riguarda invece il discorso immunità, il gruppo ha scelto come preferiti Katia Ricciarelli, Manuel Bortuzzo e Manila Nazzaro.

Le due opinioniste hanno invece scelto di consegnare la loro immunità rispettivamente a Davide Silvestri (nome speso da Sonia Bruganelli) e Miriana Trevisan (nome caldeggiato da Adriana Volpe).

Ricordiamo che il televoto di venerdì non prevede eliminazione. Il concorrente più votato dovrebbe guadagnarsi l’immunità dalle nuove nomination e decidere chi mandare direttamente al televoto per la puntata di lunedì prossimo.