Sembrava che la situazione tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran fosse chiarita ma, nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha ripreso l’argomento, scatenando nuovi dubbi nelle menti dei telespettatori. Inaspettatamente, infatti, sono state mostrate delle foto della moglie dell’attore in compagnia con un altro uomo. Chiunque avrebbe perso il controllo, tuttavia Alex Belli è riuscito a mantenere la calma e a rimanere fermo nelle sue posizioni.

Il conduttore, ad ogni modo, non ha potuto fare a meno di infierire. Ecco cosa è successo!

Delia Duran in compagnia di Simone Bonaccorsi

Alfonso Signorini ha dedicato una parte della puntata di ieri sera alle ultime scoperte sul rapporto tra Alex Belli e Delia Duran. Stando alla diffusione di alcune fotografia, la donna avrebbe trascorso una serata in compagnia del modello Simone Bonaccorsi:

Stava lavorando, nel backstage c’era il modello Simone Bonaccorsi, cosa ne pensi

L’attore non si è fatto prendere dal panico e, dimostrando di fidarsi ciecamente di sua moglie, ha rivelato che tra lei e il modello c’è solo una bella amicizia.

Alfonso Signorini, però, non ha lasciato cadere l’argomento tanto facilmente. Forse, nel tentativo di smuovere le acque, ha pronunciato una frase difficilmente fraintendibile:

Vorrei capirci di più, c’è una complicità di amicizia, ma guarda l’espressione di Delia, due amici a casa mia non si guardano così, io non ci casco su questo argomento, o siete così aperti, una coppia libera

Almeno in apparenza, Alex Belli ha espresso una certa incredulità davanti all’accusa di Alfonso Signorini. Per lui si tratta solo di trappole volte a trarlo in inganno:

Io e Delia ci siamo detti viviamo questa cosa senza cadere nei tranelli

La reazione di Soleil Sorge

Ovviamente, Soleil Sorge non ha potuto fare a meno di esprimere la sua opinione. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è apparsa molto più incerta rispetto ad Alex Belli. Secondo lei, infatti, nelle foto scattate, potrebbe esserci un fondo di verità:

Se fosse quello che sembrano mi spezzerebbe un po’ il cuore ma più per Alex. Sono immagini rubate? Penso che siano amici. Credo che i diretti interessati debbano parlare di questa cosa