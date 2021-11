Il prolungamento della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha inevitabilmente messo in crisi alcuni concorrenti. Non tutti, infatti, sono disposti a rinunciare alle vacanze di Natale per trascorrere i giorni festivi all’interno della casa. Inoltre, la mancanza dagli affetti più cari e i continui scontri, anche per le più piccole cose, non fanno altro che aggravare la situazione.

Katia Ricciarelli e Manuel Bortuzzo hanno già mostrato un atteggiamento ostile davanti a questa novità ma, nelle ultime ore, anche Carmen Russo, Manila Nazzaro e Francesca Cipriani hanno dato voce alla loro opinione. Ecco cosa hanno detto!

Carmen Russo vuole tornare a casa per Natale

Vedremo chi si dimostrerà coerente:

Carmen il 13 dicembre vuole tornare a casa

Egoman idem

Manila che dice sempre che le mancano i figli e Lorenzo è indecisa, (quindi le mancano o no?).#GFvip #gfvip6 — Pepita (@DiamonKohinoor) November 30, 2021

Carmen Russo, così come gli altri concorrenti della casa, ha intuito che le puntate del Grande Fratello non si concluderanno nel mese di dicembre. I nuovi ingressi, infatti, non hanno lasciato molto spazio ai dubbi. La concorrente, però, sembra non abbia alcuna intenzione di assecondare i ritmi del gioco. Tutti i suoi pensieri sono rivolti a Enzo Paolo Turci e alla figlioletta Maria:

Per me basta così, sono quasi sicura. Non posso lasciare lui e la bambina da soli ancora. Cioè tre mesi va bene e sono tanti è. Parliamo di 3 mesi mica settimane. Voglio fare il Natale con loro due

Inoltre, ha ammesso anche di essere stanca delle dinamiche presenti nel reality di Canale 5. A suo dire, sono abbastanza scontate e non le suscitano abbastanza curiosità per rimanere.

Manila Nazzaro e Francesca Cipriani concordano con Carmen Russo

13 dicembre prego che escano in tanti .. davvero.. #GFvip — Silvio (@SilvioG92) November 30, 2021

Sembra che i concorrenti del Grande Fratello siano quasi tutti demotivati. È probabile che, dopo l’annuncio ufficiale del prolungamento delle puntate, in pochi accettino di rimanere. Manila Nazzaro, per esempio, anche se in modo meno marcato, ha concordato con Carmen Russo. Durante una discussione in veranda, ha pronunciato queste parole:

Ti capisco, non ho i bambini con me, ma ho comunque Lorenzo. Sono stanca anche io, che non ci sia la stessa voglia credo sia capibile. Siamo fisicamente stanchi dei turni della cucina, di tutta questa roba

La posizione di Francesca Cipriani, al contrario, è stata decisamente più netta. A suo dire, tre mesi sono più che sufficienti per vivere al massimo questa magnifica esperienza:

Sono felice di aver fatto questi 3 mesi. Io pure non sono più così entusiasta come prima. Come dici te conosciamo già tutto. No io voglio capire quando finirà. Domani mattina voglio andare in confessionale a cercare di sapere qualcosa

Dalle parole dei concorrenti, sembra che il contratto debba scadere il 13 dicembre. Sicuramente, prima di questa data, Alfonso Signorini affronterà l’argomento con loro.

