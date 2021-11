C’è chi da tempo ha dei sospetti sulla genuinità della storia d’amore nata tra Alex Belli e Soleil Sorge nella casa del Grande Fratello Vip, la quale vede inevitabilmente coinvolta anche Delia Duran, compagna dell’ex attore di CentoVetrine.

Questa notte Alex e Soleil si sono confessati propri reciproci sentimenti d’amore e adesso, tutta la storia viene messa in dubbio per colpa di un post su Instagram pubblicato da Amedeo Venza.

Triangolo Alex-Soleil-Delia è tutto una montatura?

L’intimità tra Alex e Soleil è cresciuta giorno per giorno nella casa del Grande Fratello Vip, tra baci appassionati e confessioni d’amore nel bel mezzo della notte. C’è chi si chiede cosa pensi di tutto questo Delia Duran, compagna di Alex Belli, e chi invece si domanda se non sia tutta una montatura per attirare l’attenzione del pubblico.

Proprio questa mattina sul profilo Instagram di Amedeo Venza esce una notizia, la quale conferma i sospetti dei telespettatori più scettici.

Il post recita:

Soleil e Delia si conoscevano prima del GF Vip! Qualche settimana prima dell’inizio del reality le due promettenti attrici di Centovetrine 2.0 erano a cena insieme CiccioPasticcio e un noto manager di agenzia milanese

Secondo Venza, esperto di gossip, è stato smontato ufficialmente il teatrino. Il triangolo amoroso esiste solo sotto gli occhi delle telecamere del Grande Fratello Vip. Nella realtà le due donne si incontravano e cenavano insieme, giusto poco prima dell’inizio del reality.

Ovviamente non possiamo prendere per certe queste notizie. I sostenitori di Alex e Soleil adesso qualche dubbio lo hanno. La storia d’amore più discussa delle ultime settimane forse non è altro che una montatura studiata a tavolino insieme a CiccioPasticcio, nome utilizzato di solito sui social per parlare di Fabrizio Corona, e un altro manager famoso.