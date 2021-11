Per le tre principessine, la puntata del Grande Fratello vip di ieri 29 novembre non è stata affatto semplice da sopportare. Le lunghe ore di diretta televisiva, infatti, si sono concluse con l‘eliminazione di Clarissa Selassié. Ovviamente, Jessica e Lulù sono rimaste molto turbate dall’accaduto, soprattutto per la certezza che la ragazza non meritasse di uscire dalla casa.

Manila Nazzaro, però, non ha gradito molto le loro lamentele e, in un momento di sfinimento emotivo, ha perso la pazienza. Ecco cosa è successo!

Lulù Selassié furiosa per l’eliminazione di Clarissa

Le tre sorelle Selassié, fin dal primo giorno nel reality di Canale 5, hanno dimostrato di condividere un legame molto forte. Nonostante i battibecchi e le incomprensioni, sono sempre riuscite a sostenersi a vicenda e a fare scudo contro le difficoltà del percorso. Nella puntata di ieri, però, l’incantesimo è svanito a causa dell’eliminazione di Clarissa. La giovane, con grande dispiacere, è stata costretta ad abbandonare la casa del Grande Fratello e a tornare a casa.

Le due principessine rimaste sono apparse subito contrarie alla decisione presa dal pubblico. In particolare, Lulù ha avuto una reazione molto forte che l’ha spinta a chiudersi in bagno e a sfogarsi con termini non proprio carini.

Alfonso Signorini, per la terza volta consecutiva, ha perso la pazienza e ha rimproverato nuovamente Lulù dandole della maleducata e dicendole che né lui né la produzione sono più disposti a sopportare i suoi comportamenti.

Manila Nazzaro contro le principessine

Alfonso Signorini non è stato l’unico a perdere la pazienza. Anche Manila Nazzaro, infatti, si è mostrata così indispettita da cercare una valvola di sfogo in Manuel Bortuzzo e Francesca Cipriani. La donna ha ammesso di non condividere al fatto il pensiero delle sorelle:

Io ho chiuso il discorso dicendo, intanto ragazze vi dico che questo si chiama Grande Fratello Vip e voi di Vip non avete niente. Quindi ringraziate già che siete qui. Adesso pretendete pure di rimanere a discapito di altri, come noi, perché siamo vecchi. Ma che discorso è

Francesca Cipriani ha concordato con lei e le ha dato immediatamente ragione.