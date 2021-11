Ieri, lunedì 29 novembre, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip e i colpi di scena non sono mancati. Ad animare in modo particolare la diretta è stata soprattutto una discussione avvenuta tra Lulù Selassiè e Alfonso Signorini. Il conduttore, infatti, si è trovato a sgridare pesantemente la concorrente per un comportamento assunto durante la messa in onda. Vediamo che cosa è successo nel dettaglio.

Il duro sfogo si Lulù Selassiè

Nel corso della diretta di ieri sera del GF Vip c’è stato un pesante alterco tra Alfonso Signorini e Lulù Selassiè. La discussione ha avuto inizio nel momento in cui il conduttore ha comunicato che a salvarsi da questa nomination sarebbe stata anche Manila Nazzaro, oltre a Carmen Russo e Soleil Sorge. Questo, dunque, ha implicato necessariamente il fatto che sarebbe uscita una tra le due principesse, Clarissa o Lulù.

Nell’apprendere questa decisione, quest’ultima ha avuto uno sfogo davvero molto concitato. La giovane è corsa in bagno ed è scappata da tutti. Alfonso, intanto, ha chiamato le tre principesse per mostrare loro una sorpresa, ma Jessica e Clarissa hanno informato il presentatore che Lulù si fosse allontanata un attimo. Le due ragazze, allora, sono andate da lei per chiamarla, tuttavia, hanno trovato la giovane in preda al panico. Lulù ha cominciato a piangere e a dimenarsi dicendo di non dare alcuna importanza al reality show in quanto lei non accetta di separarsi da sua sorella.

Alfonso perde le staffe e sbotta contro la principessa

Le parole adoperate dalla principessa sono state piuttosto accese, sta di fatto che la giovane ha corredato il tutto con un bel po’ di parolacce. Dinanzi questo comportamento, allora, Alfonso Signorini ha sbottato duramente contro di lei. Il conduttore ha detto:

“Certe espressioni nel mio programma non lo accetto…Si sta rivelando una grande maleducata perché non si reagisce in questa maniera inconsulta e strafottente…”

Per tale ragione, il presentatore ha esortato le altre due principesse a lasciare Lulù da sola in bagno in quanto non si sarebbe potuto fermare un programma per lei. Le due ragazze, così, a malincuore si sono recate nella stanza per ricevere una sorpresa e, dopo poco, Lulù le ha raggiunte. Nel momento in cui lo ha fatto, la ragazza si è giustificata dicendo di aver avuto un attacco di panico. Alfonso, però, non ha voluto sentire ragioni ed ha accusato la principessa di essersi comportata in maniera scorretta. Tuttavia, non voleva rovinare alle ragazze la sorpresa, pertanto, il presentatore ha deciso di gettarsi tutto alle spalle e andare avanti con lo show.

