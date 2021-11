La vicinanza tra Alex Belli e Soleil Sorge, ormai, è sempre più tangibile. Proprio nelle scorse ore, però, è accaduto un episodio alquanto particolare che non è passato certamente inosservato sul web. In particolare si tratta di una palpatina che l’attore avrebbe fatto al seno della sua compagna d’avventura. Ecco cosa è successo.

Alex palpa il seno di Soleil

In queste ore, Alex Belli e Soleil Sorge si sono lasciati andare ad un momento molto passionale nella casa del Grande Fratello Vip. L’episodio si è verificato durante una delle feste che la produzione del programma è solita organizzare per rendere il clima un po’ più brioso e movimentato. I concorrenti, dunque, stavano chiacchierando e ballando in giardino quando, improvvisamente, Belli pare abbia palpato il seno di Soleil.

Nella clip in questione si vede che il giovane appoggia la sua mano su uno dei seni della ragazza e lei appare piuttosto compiaciuta da questo gesto. Il modo furtivo con cui si consuma il tutto lascia intendere che Alex è come se avesse provato a non farsi scoprire. In ogni caso, sul web in molti hanno commentato questo palese avvicinamento tra i due.

I commenti ironici dei telespettatori del GF Vip

Molti utenti dei social, infatti, si sono riversati al di sotto del video in questione per rilasciare commenti piccanti e allusivi. Nello specifico, c’è chi ha scritto:

“Ma questa strizzata al capezzolo da parte di Alex a Soleil è una strizzata artistica?“

Il riferimento è andato in modo abbastanza palese alle dichiarazioni fatte dall’attore durante una precedente puntata del reality show. In tale occasione, Belli disse che tra lui e la Sorge ci fosse semplicemente una “chimica artistica”, scelta di parole che ha generato molto sgomento sia in studio che tra i telespettatori. Ad ogni modo, a fronte di questo ennesimo avvicinamento tra i due come reagirà la “moglie” di Alex Delia Duran? Non ci resta che attendere per scoprirlo.