Alex Belli e Soleil Sorge dopo la puntata serale del Grande Fratello Vip si sono fermati a parlare ammettendo cosa provano l’uno per l’altro.

La chimica tra loro è sempre stata evidente tanto agli altri concorrenti quanto al pubblico ma, come Soleil ha ammesso, è costretta a trattenersi per via delle telecamere. Alex Belli invece non è riuscito a fermarsi e ha confessato alla ex protagonista di Uomini e Donne di essersi innamorato di lei.

Il confronto nella sauna tra Alex Belli e Soleil Sorge

Il confronto tra Soleil e Alex è avvenuto nella sauna della casa del Grande Fratello Vip. Alex ha deciso di ammettere ciò che prova davvero, sotto gli occhi di tutti gli spettatori collegati.

Ti assicuro che se io mi sono innamorato di te è perché ho visto questa dolcezza dentro di te. Io amo questa tua sfaccettatura, come amo tutte le altre che hai.

Una vera confessione in piena regola questa, che ha lasciato Soleil senza parole. L’ex attore di CentoVetrine allo stesso tempo non si è dimostrato particolarmente felice del tentennamento della ragazza nei suoi confronti. Lei stessa parlando con Sophie ha confessato di frenarsi per le telecamere e di non riuscire più a mentire su questo e aggiunge: “Poi comunque sono al 90% me stessa e il 10% mi freno certo“.

Quello che probabilmente un po’ tutti ci stiamo domandando è come si è sentita Delia Duran, compagna di Alex Belli, dopo aver scoperto che il fidanzato ha confessato il suo amore a un’altra donna.