Qualche settimana fa, durante una puntata di Uomini e Donne, Tina Cipollari ha annunciato di avere un nuovo fidanzato. Su esortazione di Maria De Filippi, l’opinionista aveva fornito qualche dettaglio interessante sulla faccenda. Dopo quell’annuncio, però, del presunto fidanzato della Cipollari si sono perse totalmente le tracce, al punto che in molti ritengono si tratti di un fantasma. Scopriamo cosa è emerso.

L’annuncio di Tina Cipollari sul nuovo fidanzato

Tina Cipollari ha da qualche mese interrotto la storia con l’imprenditore Vincenzo Ferrara. I due stavano parlando addirittura di matrimonio, tuttavia, qualcosa è andato storto al punto da porre fine alla loro relazione. A distanza di un po’ di tempo, poi, Tina ha annunciato di aver trovato un nuovo amore. Il tutto è avvenuto durante uno dei soliti siparietti con Gemma Galgani.

La vamp, infatti, ha dichiarato di essere molto serena sentimentalmente in quanto ha incontrato un nuovo uomo con il quale ha instaurato una relazione. Nel corso del dibattito, poi, ha fatto venir fuori anche il nome di questa persona ed ha asserito si chiamasse Alfredo. In tale occasione, Tina ha detto anche che avrebbe presto presentato la nuova fiamma a tutto il pubblico di Uomini e Donne.

I dubbi sulla reale esistenza di Alfredo

Adesso sono passate diverse settimane da quel lieto annuncio, eppure del buon Alfredo non c’è mai stata nessuna traccia. A far sorgere dei sospetti circa la reale esistenza di questo uomo, poi, ci sono anche i social. La Cipollari, infatti, non ha mai pubblicato nessun video, foto o commento nel quale si facesse riferimento al suo presunto nuovo fidanzato. Per tale ragione, in molti credono si tratti solamente di un fantasma.

Il fidanzato di Tina Cipollari, in realtà, non esisterebbe davvero. L’uomo sarebbe stato inventato dall’opinionista semplicemente per far ingelosire Gemma, che da anni le sta provando tutte per riuscire a trovare l’amore a Uomini e Donne. Di questa opinione sembra essere anche Riccardo Signoretti, che sul suo giornale non ha escluso che possa essersi trattato di un’invenzione. Per il momento, però, non ci sono ulteriori aggiornamenti in merito. Tina continua ad essere molto reticente sulla questione, pertanto, non ci resta che attendere per vedere se ci saranno chiarimenti in merito.

