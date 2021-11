Questa sera, lunedì 29 novembre, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip e scopriremo quale sarà l’esito del televoto. Attualmente è in nomination anche Lulù Selassie e, a quanto pare, Manuel Bortuzzo starebbe sperando con tutto se stesso che la ragazza abbandoni la casa. Scopriamo cosa ha detto.

L’insofferenza di Manuel a Lulù

Il rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sembra, ormai, drasticamente compromesso. I due giovani sono lontani anni luce e viaggiano su due lunghezze d’onda completamente differenti. A palesare questa situazione è stato, soprattutto, il nuotatore che, durante una chiacchierata con Katia Ricciarelli e Soleil Sorge, ha palesato il suo desiderio di vedere la principessa fuori dalla casa.

Nello specifico, Soleil ha elencato tutte le persone attualmente in nomination, che sono: lei, Lulù, Clarissa, Manila Nazzaro e Carmen Russo. Insomma, si tratta di un televoto tutto al femminile in cui sono a rischio ben due su tre principesse. Ad ogni modo, Katia ha ironizzato sulla vicenda sta di fatto che ha detto a Manuel: “Quindi potresti rimanere vedovo“. Dinanzi queste parole, Bortuzzo ha replicato in modo piuttosto piccato.

Leggi anche: Ecco come vedere il daytime del GF Vip

La stoccata contro la Selassiè

In particolar modo, il giovane ha detto: “Ma magari“. Questa espressione, detta con tono parecchio liberatorio peraltro, ha fatto scoppiare a ridere Katia Ricciarelli, la quale si è lasciata andare ad un piccolo canto di gioia. A quanto pare, dunque, il giovane è assolutamente esausto di avere tra i piedi la principessa che, a quanto pare, non ha compreso la necessità di dover rispettare le distanze.

Proprio di recente il ragazzo ha ribadito la sua posizione con Lulù. Ovvero, le ha detto di non fraintendere i piccoli baci e le carezze che talvolta si scambiano prima di andare a dormire con qualcosa di più. Bortuzzo è assolutamente convinto del fatto che tra lui e la giovane non possa esserci nulla più di un’amicizia. Nel frattempo, i sondaggi sul web inerenti il televoto di questa sera danno per sfavorita Clarissa. Andrà a finire davvero così? Non ci resta che aspettare questa sera per scoprirlo.

Si parla dell'eliminazione di domani.

Katia a Manuel: "Potresti rimanere vedovo" (restare senza Lulù)

Manuel: "Magari!"#gfvip pic.twitter.com/OTVXsKxePR — BL (@rainbow20202020) November 28, 2021