Dopo essere stata tra le nominate della scorsa puntata del Grande Fratello Vip, Clarissa Selassiè si è molto sfogata con alcune compagne d’avventura. La giovane non sembra aver preso molto bene questa decisione, pertanto, ha avuto diversi momenti di cedimento durante i quali ha parlato in modo poco carino anche del programma in sé. Scopriamo nel dettaglio cosa ha detto.

Le parole di Clarissa contro il GF Vip

Questa sera una tra Clarissa, Lulù, Carmen Russo, Manila Nazzaro e Soleil Sorge abbandonerà la casa del GF Vip. Un televoto tutto al femminile senza esclusione di colpi che sta lasciando dietro di sé degli strascichi piuttosto interessanti. Nello specifico, Clarissa non sembra aver preso molto bene la decisione delle coinquiline di mandarla in nomination.

Pertanto, in questi giorni si è lasciata andare a sfoghi spesso diversi e piuttosto contraddittori. In uno degli ultimi ha ragionato sulla possibilità di uscire dal programma e, a quanto pare, non è sembrata triste di questo. In particolare, la principessa ha detto che se il pubblico la voterà per farla uscire non interpreterà questa decisione come un non volerla in casa, bensì, come un volerla salvare. Nello specifico, ha detto:

“Se dovessi uscire io la prendo come: il pubblico mi sta salvando da un programma noioso“.

“se dovessi uscire io la prendo come: il pubblico mi sta salvando da un programma noioso, perché mi vogliono fuori che interagisco sui social”

CLARISSA MA COSA DICI, STO URLANDO#gfvip pic.twitter.com/udAZiaa0il — 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐞𝐫𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚 🌻 (@mrsincoerenza) November 28, 2021

La strana disamina della Selassiè

Secondo il suo punto di vista, dunque, la trasmissione diretta da Alfonso Signorini sta prendendo una piega alquanto deludente che starebbe annoiando anche il pubblico da casa. I telespettatori che voteranno affinché Clarissa esca, dunque, non faranno altro che consentirle di uscire da un programma poco esilarante e le daranno la possibilità di tornare sui social, luogo in cui la principessa è in grado di essere maggiormente se stessa.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Ad ogni modo, la sua interpretazione in merito a quello che potrebbe essere l’esito del televoto sta generando ha generato un po’ di sgomento sia dentro sia furi la casa. Anche tra i concorrenti c’è chi ha mostrato qualche perplessità. Carmen Russo, ad esempio, è rimasta in silenzio dinanzi questa disamina reputandola, forse, alquanto singolare. Cosa ne penserà il pubblico da cassa? Gli spettatori stanno davvero votando per “salvare” Clarissa da questo noioso reality show?