Nella ventiduesima puntata del Grande Fratello Vip 6 sono finite al televoto cinque donne: Carmen Russo, le principesse Lucrezia e Clarissa Selassié, Manila Nazzaro e Soleil Sorge. La meno votata della puntata di lunedì sarà eliminata definitivamente del gioco. Stavolta infatti non ci sarà alcun biglietto di ritorno a salvare l’inquilina meno votata nella Casa, dopo che Miriana Trevisan ha goduto di questo privilegio nel corso della ventesima puntata.

Chi sarà il decimo concorrente eliminato? Ecco i risultati dei sondaggi dei portali Forumfree e RealityHouse, insieme a quelli dell’account Twitter @TeleGFVIPoff.

Grande Fratello Vip 6, eliminato 29 novembre: i risultati del sondaggio

I sondaggi sul televoto della ventitresima puntata del Grande Fratello Vip 6 in onda il 29 novembre vedono Manila Nazzaro in grande difficoltà. Sia per Forumfree che RealityHouse, è l’ex Miss Italia la meno votata del televoto eliminatorio di lunedì. Il sondaggio di @TeleGFVIPoff vede invece in ultima posizione Carmen Russo. La più votata? In questo caso il risultato è unanime: Soleil stravince con percentuali superiori al 30%.

Di seguito tutti i risultati dei sondaggi sul televoto eliminatorio di lunedì 29 dicembre del Grande Fratello Vip 6.

Sondaggio Forumfree

Soleil: 31,4%

Carmen: 21,0%

Lulù: 18,3%

Clarissa: 17,8

Manila: 11,5

Sondaggio RealityHouse

Soleil: 31%

Clarissa: 21%

Carmen: 19%

Lulù: 16%

Manila: 14%

Sondaggio @TeleGFVIPoff

Soleil: 33%

Lulù: 20%

Manila: 18%

Clarissa: 15%

Carmen: 14%

L’esperienza di quest’anno ci insegna che i dati di Forumfree in genere non si discostano più di tanto dall’esito del televoto in puntata. Se così fosse anche per il prossimo appuntamento, Manila Nazzaro avrebbe più di un piede e mezzo fuori dal reality show.

Un’uscita a sorpresa, ma che non sorprende nemmeno più di tanto, dal momento che spesso e volentieri la fidanzata di Lorenzo Amoruso ha fatto parte del gruppetto degli immuni, attirandosi probabilmente le antipatie di più di un utente da casa.

Non è detta comunque ancora l’ultima parola. Non ci sorprenderebbe infatti l’uscita di scena di una delle due principesse Selassié, soprattutto quella di Clarissa anziché Lulù, che rispetto alle altre due sorelle ha dato fin qui molto di più al programma.

E Carmen? L’ex concorrente dell’Isola dei famosi è tra le inquiline più esperte là dentro, per questo motivo è un profilo da tenere in seria considerazione per l’approdo in finale, nonostante ci siano personaggi potenzilamente più forti del suo. In ogni caso no, non crediamo che la sua permanenza nella Casa sia a rischio, perlomeno non in questo televoto.

