Chi è finito in nomination nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 6? Un appuntamento importante quello andato in onda ieri: a differenza di tutti gli altri venerdì, infatti, il televoto di ieri non prevedeva l’eliminazione di un concorrente. E così prima a Miriana Trevisan è stato fatto credere di dover abbandonare per sempre il gioco, salvo poi rientrare nella Casa in modo trionfale in qualità di preferita del pubblico. Una volta rientrata, Miriana ha deciso di mandare direttamente al televoto di lunedì Carmen Russo.

Miriana ha preso la sua decisione: manda in direttissima al televoto Carmen. #GFVIP pic.twitter.com/7xwALwf7n2 — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 26, 2021

Chi è finito in nomination ieri sera al Grande Fratello Vip?

Insieme a Carmen Russo, sono finite in nomination Manila Nazzaro, Clarissa, Lulù e Soleil Sorge. La meno votata di lunedì prossimo sarà eliminata definitivamente dal reality.

Due ex grandi amiche – Carmen e Manila – due delle tre principesse Selassié e l’inquilina data da tutti come la favorita per l’approdo in finale grazie ai voti sui social: l’esito della puntata di lunedì si preannuncia più incerto che mai, anche se è probabile che a uscire possa essere una delle due Selassiè (più Clarissa che Lucrezia).

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Ecco chi ha nominato chi:

Lulù nomina Manila

Miriana nomina Soleil

Katia nomina Lulù

Clarissa nomina Manila

Carmen nomina Manila

Sophie nomina Manila

Manila nomina Sophie

Jessica nomina Manila

Francesca nomina Clarissa

Soleil nomina Sophie

Manuel nomina Clarissa

Aldo nomina Soleil

Davide nomina Lulù

Gianmaria nomina Soleil

Alex nomina Lulù

Giucas nomina Clarissa

Le immuni della settimana erano Katia Ricciarelli in qualità di preferita del gruppo, Miriana Trevisan in qualità di preferita del pubblico, e Francesca Cipriani in qualità di preferita delle due opinioniste del Grande Fratello Vip 6. Oltre a loro non potevano essere votate dai concorrenti Patrizia Pellegrino e Maria Monsè: Alfonso Signorini ha spiegato che le due nuove inquiline entreranno nel meccanismo delle nomination a partire dalla prossima puntata in onda lunedì.