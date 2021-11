Le ultime news dalla Casa del Grande Fratello Vip 6 si riferiscono alla puntata di venerdì 26 novembre. A seguire le ultime notizie sulla ventiduesima diretta in onda in prima serata su Canale 5.

Chi è stato il concorrente più votato del televoto in positivo? Chi è finito in nomination? A seguire i video e il riassunto della puntata di ieri sera.

Le news dell’ultim’ora del Grande Fratello Vip

La ventiduesima puntata del Grande Fratello Vip 6 si apre con il chiarimento tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan, dopo che una nomination dell’ex ragazza di Non è la Rai aveva mandato su tutte le furie la soprano. “Sei il mio tallone d’Achille”, dice Miriana a Katia, facendo commuovere (o quasi) la cantante lirica.

Tra Katia e Miriana, in fondo, c'è del bene. Chiaramente dimostrato dal fatto che i loro caratteri, seppur forti, tendono comunque ad instaurare un legame… #GFVIP pic.twitter.com/VD2ZEV5A8H — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 26, 2021

Subito dopo arriva il momento più atteso della serata, l’ingresso nella Casa di Delia Duran per la resa dei conti con il marito Alex Belli e la sua amica speciale Soleil Sorge. Alex e Soleil ribadiscono che tra loro c’è soltanto una bella amicizia, niente di più. Delia però, reduce da una settimana di quarantena per poter entrare nella Casa e guardare negli occhi il marito, all’inizio non crede ad una sola parola. Poi però le bastano le scuse di Alex, condite da un bacio passionale, per riporre l’ascia di guerra e sorridere come se niente fosse a entrambi.

Come in ogni puntata non poteva mancare il capitolo Giucas Casella. Ieri sera si è scoperto che da giovane l’illusionista italiano era un vero e proprio latin lover. Alla lunga lista di flirt si aggiunge ora il nome di Patrizia De Blanck, ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 nella passata stagione televisiva. È proprio vero che le vie del Signore sono infinite, con Giucas che sembra aver preso alla lettera il noto proverbio. Chissà che nelle prossime settimane non possano saltare fuori altri nomi, ancora più clamorosi di quelli già saltati fuori in questi primi mesi di reality.

L’altro momento topico della serata di ieri è stata la finta eliminazione di Miriana Trevisan. I concorrenti della Casa credevano che, come ogni venerdì, l’esito del televoto portasse a una nuova eliminazione. E così, quando Alfonso Signorini ha “salvato” nell’ordine Sophie Codegoni, Katia e Carmen Russo, per Miriana si sono aperte le porte del baratro. Ma il colpo di scena è dietro l’angolo: il conduttore svela a Miriana che non è stata eliminata, ma è la preferita del pubblico. E in quanto tale ha il potere di mandare direttamente al televoto di lunedì una tra Sophie, Katia e Carmen. Di ritorno nella Casa, Miriana sceglie di nominare Carmen.

Miriana ha preso la sua decisione: manda in direttissima al televoto Carmen. #GFVIP pic.twitter.com/7xwALwf7n2 — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 26, 2021

La serata si conclude con le nomination, ancora una volta tutte al femminile essendo le donne in netta maggioranza rispetto agli uomini. Le immuni sono Katia Ricciarelli (la preferita del gruppo) e Francesca Cipriani (scelta dalle due opinioniste del Grande Fratello). A noi non resta che invitarvi alla lettura delle nomination della puntata del 26 novembre, così da conoscere i nomi delle altre concorrenti finite al televoto di lunedì prossimo insieme a Carmen Russo.