Katia Ricciarelli è di nuovo al centro dell’attenzione nella casa del Grande Fratello Vip 6. Questa volta si è scatenata contro Patrizia Pellegrino e Sophie Codegoni, scaldando gli animi nel reality show di canale 5.

Inizia accusando la Codegoni di aver preso un accordo con altre due partecipanti della casa per mandare in nomination Maria. Questo a sua volta l’ha fatta scattare contro Patrizia Pellegrino, perché ha preso le parti dell’ex tronista di Uomini e Donne durante la discussione.

Grande Fratello Vip: Sophie Codegoni si difende dagli attacchi di Katia Ricciarelli

Secondo Katia, Sophie Codegoni non si è comportata in modo propriamente onesto. Ha esternato il sospetto di una sua coalizzazione con le sorelle Selassiè per mandare in nomination Manila.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

L’ex tronista subito respinge l’accusa, sottolineando il fatto che questa non è la prima volta. Ha fatto il nome della conduttrice ed ex Miss Italia già in passato, in quanto non la considera un punto fermo e importante nella casa del Grande Fratello Vip.

Motivazione questa che non è stata gradita affatto da Katia. La cantante lirica risponde: “Qui si devono nominare le persone che ti hanno fatto qualcosa”

Patrizia Pellegrino si intromette, Katia Ricciarelli si arrabbia

Patrizia Pellegrino si intromette nella discussione tra Katia e Sophie, prendendo le parti di quest’ultima. Secondo lei infatti non c’è stato nessun complotto contro Manila.

La risposta di Katia arriva in un attimo e l’accusa di essere una persona immatura e aggiunge:

Come fai a dar giudizi su delle ragazzine che vengono a parlare male di una donna della mia età?

La invita inoltre a essere più discreta nei giudizi visto che è una delle ultime arrivate nella casa del Grande Fratello Vip 6.