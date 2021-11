Nonostante gli ascolti poco incoraggianti dell’ultima edizione, l’Isola dei Famosi tornerà con tante novità nella primavera del 2022. Sappiamo già che ci saranno dei cambiamenti importanti riguardanti le dinamiche del gioco, ma che la conduttrice rimarrà sempre la stessa. Ilary Blasi, infatti, per il secondo anno consecutivo, sarà alla guida dell’amatissimo reality di Canale 5.

Anche se per ora non ci sono notizie certe, sui social network, si è iniziato a parlare dei possibili concorrenti che potrebbero prendere parte a questa esotica avventura. Ecco di chi stiamo parlando!

Chi saranno i nuovi concorrenti dell’Isola dei famosi?

La produzione dell’Isola dei famosi ancora non ha rilasciato conferme ufficiali, ma sembra che uno dei nomi più probabili sia quello di Loredana Lecciso. La donna, stando sempre ai recenti rumor, non parteciperebbe da sola, ma farebbe coppia con la figlia Jasmine Carrisi.

Si è parlato anche della possibile presenza di Luigi Oliva, ex di Pamela Prati, e di Olga Plachina, atleta olimpica e moglie di Aldo Montano.

Se queste voci venissero confermate, sicuramente, ci troveremmo davanti a un cast degno di nota. Loredana Lecciso, inoltre, aveva già avuto modo di animare le dinamiche del reality nella settima edizione.

Cosa sappiamo sui nuovi opinionisti?

Al momento, le informazioni sono ancora poche. L’unica cosa certa a quanto pare è che Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi non torneranno in studio per esprimere la loro opinione su ciò che accadrà nel reality. È probabile che la produzione voglia rivoluzionare completamente l’andamento della trasmissione, in modo da incuriosire gli spettatori e da aumentare il numero degli ascolti.