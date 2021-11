La lunga permanenza nella casa del Grande Fratello Vip sta rischiando di minare anche il rapporto tra le tre principessine. Le ragazze, fin dall’inizio, si sono supportate a vicenda per cercare di superare l’incredibile sfida che avevano davanti ma, nelle ultime ore, si è verificato un litigio che ha lasciato i fan senza parole. In particolare, la pazienza di Clarissa Selassié è stata messa alla prova dall’insistenza di Lulù. La ragazza, incapace di sopportare oltre, si è lasciata andare a uno sfogo decisamente poco gentile.

Non è la prima volta che i comportamenti di Lulù generano queste reazioni. Spesso, infatti, tende a fissarsi su cose che gli altri trovano piuttosto fastidiose. Ecco cosa è successo!

Clarissa perde le staffe con Lulù

Lulù Selassié, desiderosa di confrontarsi con la sorella, ha iniziato a chiamarla incessantemente per attirare la sua attenzione. Clarissa, però, è apparsa subito infastidita dalla situazione. Lulù ha ammesso di non sentirsi molto bene e di essere offesa dall’atteggiamento che gli altri hanno nei suoi confronti. Infatti, solitamente, quando qualcuno appare stanco o poco in forma, tutti si preoccupano, mentre lei viene trattata come una pazza.

Clarissa non ha voluto sentire ragione. Per lei quella conversazione è stata del tutto inutile:

Cosa c’è? Sei pesante, mi chiami sempre, sei noiosa e ho sprecato tempo

Il legame tra Clarissa Selassié e Miriana Trevisan

Clarissa è finita sotto i riflettori anche per un altro motivo. Recentemente, ha mostrato di essere profondamente affezionata a Miriana Trevisan e di desiderare la sua permanenza nel reality di Canale 5. Più volte, infatti, il loro legame ha rischiato di spezzarsi a causa delle numerose nomination a cui Miriana è dovuta sottostare.

Inoltre, la principessina ha deciso di aprire il suo cuore anche a Carmen Russo. In un momento di dolcezza, le ha rivelato di apprezzare molto il modo in cui tratta lei e le sue sorelle.