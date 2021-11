Per Andrea Nicole e Roberta è tempo di scelte a Uomini e Donne, pertanto, è necessario trovare nuove troniste che rimpiazzino quelle uscenti. I due uomini sono già stati sostituiti da Matteo Ranieri adesso, dunque, non ci resta che attendere per vedere quale donna siederà sulla tanto agognata sedia rossa. Ebbene, in queste ore sono trapelate delle indiscrezioni in merito. Scopriamo cosa è emerso.

La possibile nuova tronista di Uomini e Donne è conosciuta?

Molto presto Andrea Nicole e Roberta faranno le loro scelte. Entrambe sono vicine al grande passo in quanto hanno costruito relazioni importanti con i loro corteggiatori. Non è escluso che già nelle prossime registrazioni una di loro potrebbe andare via. Ad ogni modo, a fronte di una tronista che va via, è necessario trovare qualcuno che la rimpiazzi.

Le talpine de Il Vicolo della news, che di solito sono sempre molto aggiornate in merito a quanto accade all’interno del programma di Maria De Filippi, hanno detto di aver scoperto delle indiscrezioni sulla futura tronista. A quanto pare, si tratterebbe di una donna già nota al pubblico di Canale 5.

Cosa è emerso e cosa accadrà a Uomini e Donne

Per il momento, l’unica cosa trapelata sul suo conto è il colore di capelli. Quasi certamente si tratta di una ragazza dai capelli scuri. La persona in questione pare abbia già registrato anche il video di presentazione di Uomini e Donne, pertanto, questo ci fa ben sperare che la sua ascesa al trono accadrà tra non molto tempo.

Nel frattempo, le due troniste donne stanno per dare luogo alle ultime esterne con i rispettivi corteggiatori. Andrea Nicole sta approfondendo la conoscenza di Ciprian e Alessandro. Del primo si sente molto attratta, ma del secondo si fida di più, pertanto, dove la porterà il suo cuore? Roberta, invece, è attratta sia da Luca sia da Samuele, ma trova quest’ultimo un po’ più misterioso e, di conseguenza, intrigante. Questo sarà il valore aggiunto che la spingerà tra le sue braccia?