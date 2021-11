Sonia Bruganelli ha rilasciato un’intervista a Fanpage in cui ha parlato di alcune dinamiche interne alla televisione, ragion per cui ha tirato in ballo anche il Grande Fratello Vip. Nel parlare in modo estremamente chiaro e sincero, la donna ha finito per smascherare, in un certo senso, il reality show di Alfonso Signorini. Scopriamo nel dettaglio cosa è emerso.

Le parole di Sonia sulle “finzioni” del GF Vip

Nel corso di una recente intervista Sonia Bruganelli ha risposto ad alcune domande inerenti il GF Vip. Nello specifico, le è stato chiesto di spendere qualche parola in merito alle recenti accuse, che molti spettatori fanno, in relazione alla finzione che si vede in televisione. Dinanzi queste parole, la moglie di Paolo Bonolis non ha potuto fare a meno di trovarsi d’accordo.

Nello specifico, infatti, ha detto: “La televisione è finta in quanto scritta, ma le persone che la popolano sono vere in quanto persone”. In merito al reality show nello specifico, invece, ha asserito: “Il Grande Fratello è scritto quando va in onda in prima serata, perché è quello che viene venduto a una rete che ha degli spazi pubblicitari da vendere a sua volta”.

La Bruganelli sulle scelte di Mediaset

La donna, dunque, ha svelato un qualcosa che, molto probabilmente, tutti sanno, ma che mai nessuno ha avuto il coraggio di ammettere. In particolar modo, ha anche aggiunto che Mediaset deve sapere esattamente che cosa andrà in onda. Poi è normale, essere un programma in diretta, gli imprevisti possono esserci e ben vengano, tuttavia, la maggior parte di quello che viene trasmesso è premeditato.

Ne è un esempio quanto accaduto in occasione del gioco di prestigio di Giucas Casella. In tale occasione, la regia inquadrò per errore quanto scritto al di sopra di un monitor sul quale si leggeva che Adriana e Sonia avrebbero dovuto fingere di rimanere con le mani bloccate.