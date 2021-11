Nonostante la posizione di Manuel Bortuzzo sia chiara, Lulù Selassié, reduce anche dei consigli di Alex Belli, sembra non voler gettare la spugna. Nelle ultime ore, stando alle riprese delle telecamere del Grande Fratello Vip, la principessina ha provato a cercare un nuovo contatto fisico con lui, ma il nuotatore è apparso immediatamente infastidito dalla cosa.

È evidente che Manuel non abbia affatto cambiato idea sul suo rapporto con Lulù e che sia ancora intenzionato a prendere le distanze. Ecco cosa è successo!

Manuel Bortuzzo rifiuta nuovamente Lulù

Lulu disturba Manuel anche quando disegna.. e lui giustamente scosta la mano #gfvip pic.twitter.com/8n4KASFY16 — kimko (@KimJUn88_) November 25, 2021

Manuel Bortuzzo, in un momento di relax, ha deciso di cimentarsi in un disegno grazie alle sue doti artistiche. In quel momento, Lulù, seduta accanto a lui, ha provato a ravvivare l’atmosfera con un gesto che non è passato inosservato. Nel modo più dolce possibile, la ragazza ha posato una mano su quella del giovane, nel tentativo di fargli una carezza.

Il nuotatore, però, in preda al nervosismo, l’ha scansata bruscamente, dicendole di non desiderare quel tipo di contatto:

Ma non mi va, ma che c… devo fare. Devo farti un disegno? Non le faccio ste cose, non mi interessa

Ovviamente, la principessina è rimasta molto delusa dalla sua reazione. Probabilmente, si aspettava un comportamento diverso.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Cosa ne pensano gli utenti del web

La maggior parte dei fan del reality di Canale 5 si sono schierati dalla parte di Manuel Bortuzzo. Per loro, infatti, è inaccettabile che Lucrezia Selassié, dopo l’ennesimo rifiuto, continui ancora a provarci con lui.

I suoi approcci sono visti come una mancanza di rispetto nei confronti del ragazzo che, ormai, non riesce più a sopportare questa situazione. Per sapere come evolverà il loro rapporto, non ci resterà che rimanere sintonizzati con le dirette del Grande Fratello Vip. Inoltre, venerdì 26 novembre, Alfonso Signorini potrebbe decidere di riprendere nuovamente in mano l’argomento.