Patrizia Pellegrino è entrata da pochissimi giorni nella casa del Grande Fratello Vip e sta già facendo dei danni. La nuova arrivata ha fatto già perdere le staffe ad Alex Belli e Soleil Sorge e stavolta è stato il turno di Katia Ricciarelli. Le due, infatti, hanno avuto un alterco piuttosto colorito che ha generato molto sgomento sui social. Vediamo cosa è successo.

Lite tra Katia e le Selassiè, interviene Patrizia

Ieri sera Katia Ricciarelli si è scontrata con le principesse Selassiè. Le tre sorelle stavano preparando la cena, quando la lirica ha chiesto di mangiare. Le ragazze, allora, l’hanno esortata ad attendere che tutto fosse pronto in modo da mangiare tutti insieme. La cantante, però, non ha voluto sentire ragioni ed ha sbottato dicendo che lei non avrebbe mangiato la carne, ma solo un pezzo di pizza, pertanto, poteva farlo anche in quel momento.

Katia, infatti, ha detto: “Sono le 10 di sera e ho fame quindi voglio mangiare. Me la prendo io, altrimenti ve la tiro dietro“. A quel punto, poi, è intervenuta Patrizia Pellegrino, la quale ha provato in modo bizzarro a stemperare la tensione. La nuova arrivata, infatti, ha cominciato a cantare “Anema e core” in napoletano. Il suo intervento ha fatto perdere il controllo alla cantante.

La Ricciarelli contro la Pellegrino, che si scusa

In particolare, Katia ha sbottato contro la coinquilina dicendole di smetterla di cantare in un momento del tutto inappropriato. Successivamente, ha aggiunto:

“Non ti ci mettere anche tu a prendermi per il cu*o cantando queste canzoni”. Come se non bastasse, poi, la Ricciarelli ha anche aggiunto: “O stai dalla mia parte o non stai da nessuna parte, che sia chiaro”.

Le sue parole e i toni piuttosto bruschi hanno ferito parecchio la Pellegrino che, infatti, in seguito si è scusata con la coinquilina. A tal proposito, le ha detto: “Mi dispiace, volevo solo rendere l’atmosfera più serena, se vuoi ti chiedo scusa in ginocchio“. Questo atteggiamento ha indispettito molto gli utenti del web. Molti telespettatori hanno reputato assurdo il comportamento di Katia, accusando la donna di praticare addirittura bullismo. Altrettanto assurde, poi, sono le scuse di Patrizia, che si è dovuta giustificare per aver solo cantato una canzone.

