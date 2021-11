Manca davvero poco affinché Roberta e Andrea Nicole facciano la loro scelta a Uomini e Donne. Le due protagoniste si trovano con due corteggiatori ciascuna ed entrambe sembrano essere piuttosto sicure di ciò che cercano in un uomo. Scopriamo, dunque, cosa andrà in onda nei prossimi appuntamenti del talk show pomeridiano.

Cosa vedremo nelle prossime puntate al trono di Andre Nicole

Al trono classico di Uomini e Donne si respira, ormai, aria di scelte. Entrambe le troniste sono vicinissime a compiere questo passo importante, pertanto, vediamo a che punto sono arrivate. Per quanto riguarda Andrea Nicole, la ragazza sta conoscendo Ciprian e Alessandro. Con entrambi ci sono stati dei baci molto passionali, tuttavia, nessuno dei due riesce a prenderla di petto così come lei desidererebbe.

Proprio nel corso dell’ultima puntata, la tronista ha lasciato Alessandro da solo in studio per andare a riprendersi l’altro suo corteggiatore che, dopo il gesto della protagonista, ha deciso di tornare a corteggiarla. Nelle prossime puntate del talk show pomeridiano, dunque, vedremo che Nicole porterà entrambi in esterna e specie quella con Alessandro si rivelerà molto romantica. In tale occasione, infatti, il giovane conoscerà la madre della tronista. Con entrambi scatteranno dei baci.

Spoiler trono di Roberta

In merito al percorso di Roberta, invece, la ragazza sta conoscendo Luca e Samuele e anche lei li ha baciati entrambi. Proprio di recente il primo ha avuto uno sfogo e non si è presentato in puntata in quanto deluso dal troppo feeling che vede tra la ragazza e il suo rivale. Questo, chiaramente, ha contribuito ad inasprire il clima.

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, che andranno in onda in queste settimane, quindi, vedremo che tra i due continuerà ad esserci un certo attrito. Roberta, infatti, deciderà di portare in esterna entrambi, solo che Luca deciderà di non presentarsi. La tronista, chiaramente, nel corso delle puntate avrà uno sfogo molto forte contro il corteggiatore che, così facendo, non sta facendo altro che gettarla tra le braccia del suo antagonista.

Anticipazioni trono over Uomini e Donne

Al trono over, invece, vedremo che Ida tornerà in studio dopo essere andata via a causa delle accese discussioni con Diego. La donna proverà ancora una volta a mettersi in gioco, ma la strada si rivelerà ancora molto tortuosa. Gemma, invece, sarà assente per diversi appuntamenti in quanto ha contratto il covid. La dama bianca del trono over, infatti, presenzierà mediante un collegamento via webcam durante il quale avrà anche la possibilità di conoscere un nuovo cavaliere deciso a corteggiarla.