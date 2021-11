Nicola Pisu ha rilasciato un’intervista al magazine Chi, diretto da Alfonso Signorini, in cui ha parlato a lungo della sua esperienza al Grande Fratello Vip ed ha speso anche delle parole su Miriana Trevisan. Il figlio di Patrizia Mirigliani si è sfogato duramente contro di lei in quanto ritiene di essere stato illuso e preso in giro. Vediamo cosa ha dichiarato.

Le parole di Nicola Pisu contro Miriana Trevisan

Nel corso di una recente intervista su Chi, Nicola Pisu ha sparato a zero contro Miriana Trevisan. L’ex concorrente del GF Vip ha esordito dicendo che, secondo il suo punto di vista, la donna lo ha illuso fortemente durante il periodo di convivenza in casa. A tal proposito, ha svelato:

“Quello che non capirò mai è come mai durante tutta la permanenza nella casa ha continuato a starmi vicino e a baciarmi come se niente fosse”.

Secondo Nicola, Miriana era semplicemente attratta da lui, ma in maniera molto superficiale, mentre lui provava un sentimento d’amore forte. Proprio in virtù di queste emozioni che, a quanto pare, ancora nutre, l’ex gieffino ha detto di non voler incontrare assolutamente Miriana al di fuori dell’esperienza al GF Vip. Inizialmente, lei gli disse che avrebbe avuto piacere a frequentarlo al di fuori, ma solo come amico.

La confessione su mamma Patrizia Mirigliani

Ebbene, a quanto pare, questa è un’ipotesi che non potrà mai verificarsi. Nicola è stato molto ferreo nel dire: “Probabilmente è la concorrente che non vorrò mai più rivedere una volta finito tutto“. A suo avviso, la showgirl ha ancora le idee piuttosto confuse per quanto riguarda l’amore. Proprio per tale ragione, ritiene che non sia affatto pronta a cimentarsi in una nuova storia con un uomo.

Durante l’intervista, poi, Nicola Pisu ha tirato in ballo anche sua mamma Patrizia Mirigliani e, a tal proposito, ha asserito che la donna ci avesse visto lungo. In particolare, ha ammesso che la madre fosse molto preoccupata per lui in quanto dall’esterno notava l’estrema differenza che c’era tra i due. Il protagonista, infatti, ha chiosato così: “Evidentemente ci aveva visto lungo essendo una donna di esperienza”.