Un rumor ha annunciato i nomi dei 4 concorrenti che dovrebbero entrare nella casa del Grande Fratello Vip nella puntata che andrà in onda questo lunedì. Dagospia infatti ha da poco divulgato i nomi dei quattro concorrenti che sembrano essere le future new entry del reality show di Alfonso Signorini. Tutti quanti volti già noti del programma.

Grande Fratello Vip, le quattro new entry previste per lunedì

A Patrizia Pellegrino e Maria Monsè si aggiungono altri concorrenti. I quattro VIP che faranno il loro ingresso sono volti già visti nella casa di Cinecittà. Il primo nome è quello di Valeria Marini, già concorrente del GF Vip sia nella prima che nella quarta edizione. Effettivamente ci aspettavamo il suo ingresso e siamo sicuri che non ci deluderà, proprio come la prima volta quando arrivò in finale.

Il secondo concorrente è Giacomo Urtis (cantante e chirurgo plastico), già visto nell’ultima edizione a partire da novembre, per essere poi eliminato a gennaio. Giucas Casella non ha perso l’occasione per fare a Urtis la richiesta di ricevere delle punturine per ringiovanire in diretta, sotto le telecamere del GFVip 6.

Biagio D’Anelli, ex partecipante dell’11 esima edizione del Grande Fratello, nonché attuale showman e talent scout è il terzo nome. Il suo ultimo lavoro è stato quello del collaboratore e opinionista per gli scherzi de Le Iene.

Il quarto e ultimo nuovo ingresso è Ferdinando Giordano, noto al pubblico italiano per aver già partecipato al Grande Fratello 11 e 12.