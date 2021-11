È stato cancellato il daytime delle 18 del Grande Fratello Vip su Italia 1. Una perdita che, da un certo punto di vista, è vista come importante per i fan del reality show. A sostituirlo in questa fascia oraria c’è la nota sitcom Due uomini e mezzo.

Il motivo di questa drastica scelta sembra essere strettamente legato allo share davvero basso, con una media del 2%. Venerdì scorso arrivò addirittura all’1,8% e probabilmente è stata qui confermata la decisione di eliminare questo appuntamento. Bisogna ammettere che la fascia oraria non è delle migliori, e fa fatica un po’ con qualsiasi programma.

Dove guardare Grande Fratello Vip

Oltre al consueto appuntamento serale, restano attive altre finestre quotidiane dedicate al Grande Fratello Vip. E’ vero che da oggi non è più disponibile alle 18.00 su Italia 1, resta valido però l’appuntamento delle 13.10 e alle 16.40 su Canale 5. Nella prima fascia oraria verrà trasmesso in live e non sarà più una replica.

Per chi desidera vedere il Grande Fratello Vip senza interruzioni e a ogni ora, può decidere di farlo su Mediaset Extra, canale gratuito in onda 24 ore su 24.

Una decisione che forse ad alcuni risulterà poco gradita, ma in effetti sono diversi anni che la fascia oraria delle 18 fa fatica a decollare su Italia 1. Dall’alto hanno quindi ritenuto più opportuno sostituirlo con Due uomini e mezzo per lasciare il GF Vip negli orari con uno share alto.