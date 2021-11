Venerdì 26 novembre andrà in onda la ventiduesima puntata del Grande Fratello Vip 6. Le anticipazioni ci rivelano che nel corso del prossimo appuntamento assisteremo all’ennesimo confronto tra Alex Belli e Delia Duran. Marito e moglie si ritroveranno faccia a faccia nella Casa del Grande Fratello, come annunciato da Alfonso Signorini nel corso dell’ultima puntata di lunedì.

Il direttore del settimanale Chi ha definito Delia “più agguerrita che mai”, alla luce dei nuovi sviluppi sulla relazione “artistica” tra Soleil Sorge e l’attore. Lo scontro di venerdì potrebbe fungere da spartiacque per il rapporto tra Alex e Soleil, con Davide Silvestri spettatore interessato delle eventuali nuove dinamiche.

Grande Fratello Vip, anticipazioni sulla puntata del 26 novembre

Le altre anticipazioni della puntata del 26 novembre del Grande Fratello Vip 6 ci confermano che conosceremo l’esito del televoto a quattro tra Carmen Russo, Miriana Trevisan, Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni. L’inquilina più votata dal pubblico a casa dovrebbe guadagnarsi l’immunità dalle nomination, oltre a dover decidere chi mandare direttamente al televoto di lunedì tra le altre tre concorrenti finite al televoto nel corso dell’ultima puntata.

Per conoscere le percentuali di voto indicate dai principali sondaggi online, vi invitiamo alla lettura del nostro approfondimento sul concorrente meno votato al televoto di questo venerdì.

Sempre nel corso della prossima puntata Alfonso Signorini potrebbe presentare (o annunciare) l’ingresso di due nuovi concorrenti, che andrebbero così ad aggiungersi a Maria Monsè e Patrizia Pellegrino, le due new entry dell’appuntamento di lunedì. Anche nell’ultima puntata Signorini ha confermato al pubblico in studio e da casa che il cast di quest’anno si arricchirà di tanti nuovi vipponi.

A questo proposito, resta l’attesa per conoscere la reazione dei concorrenti all’ufficialità del rinvio della finale. Tutti, più o meno, hanno capito che il Grande Fratello Vip non terminerà il 13 dicembre, ma nessuno immagina quale sia la nuova data della finalissima, né tantomeno che questa sarà l’edizione più longeva del reality.

Alfonso Signorini svelerà il segreto di pulcinella nel corso della prossima puntata? Oppure continuerà a sorvolare come fatto finora, continuando a presentare nuovi vipponi di serata in serata? Mancano ormai poco più di due settimane alla presunta finale del 13 dicembre, dunque tutti gli indizi lascerebbero pensare che venerdì sia il momento migliore per dare la lieta novella agli inquilini.

A noi non resta che darvi appuntamento a venerdì prossimo, quando in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6.