In queste ore, nella casa del GF Vip è stato fatto un nuovo scherzo a Giucas Casella. Nello specifico, la produzione ha fatto credere al prestigiatore che i concorrenti avrebbero dovuto accogliere una nuova partecipante russa. In realtà, sotto gli abiti, la parrucca e dietro il tono della voce camuffato si celava Miriana Trevisan. Scopriamo come l’ha presa il mentalista.

L’ingresso della nuova e misteriosa concorrente al GF Vip

Giucas Casella è tra i protagonisti indiscussi di questa edizione del Grande Fratello Vip. Proprio per tale motivo, la produzione del reality show ha deciso di fare uno scherzo all’inquilino facendogli credere che fosse entrata una nuova concorrente. Tutto ha avuto inizio quando la regia ha diramato un “freeze” per tutti i partecipanti del reality show.

In quel momento, si è fatta strada nell’abitazione Miriana Trevisan, la quale era completamente travestita da modella russa. La showgirl ha cominciato a presentarsi ed ha dichiarato di essere giunta in Italia per partecipare ad un reality show per lei molto strano. Ad un certo punto, poi, ha chiesto ai coinquilini dove si sarebbe dovuta sistemare, tuttavia, non ha potuto ricevere risposta dato che tutti erano freezati.

La reazione di Giucas Casella allo scherzo

Stufa del silenzio, la nuova misteriosa concorrente ha chiesto alla produzione di sbloccare i suoi coinquilini in modo da poter interagire con loro. A quel punto, tutti si sono avvicinati a lei per presentarsi, eccetto Giucas, il quale è rimasto impietrito sulla sedia. La donna, allora, ha detto:

“Sono nuova concorrente e vengo da Russia e mi hanno detto che questa sera devo dormire con un certo Giucas”.

Dinanzi queste parole Casella è rimasto intontito e non ha saputo come rispondere. Dopo poco, poi, la vittima è stata informata dello scherzo e non ha potuto fare a meno di scoppiare a ridere, così come anche il resto dei concorrenti. Il prestigiatore, infatti, ha ammesso di essere cascato nella trappola di autori e compagni d’avventura per l’ennesima volta.