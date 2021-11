La puntata di venerdì 26 novembre del Grande Fratello Vip 6 vede al televoto Carmen Russo, Miriana Trevisan, Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni. Come confermato da Alfonso Signorini, a differenza delle altre settimane il televoto di venerdì non prevede eliminazione.

Vediamo insieme quali sono le percentuali registrate dai sondaggi online dei portali Forumfree e RealityHouse: chi è il concorrente meno votato tra Carmen, Miriana, Katia e Sophie? Chi invece è il più votato?

Grande Fratello Vip 6, meno votato della puntata del 26 novembre: i risultati dei sondaggi

Il sondaggio disponibile sul sito grandefratello.forumfree.it indica che il concorrente meno votato è Sophie (14%). L’ex tronista di Uomini e Donne è indietro di 6 punti percentuali rispetto a Carmen (20%) e perde il confronto con Katia (22%) di 8 punti. Lontanissima Miriana Trevisan (44%), che si conferma come la concorrente preferita dagli utenti del portale.

Più incerto il risultato del sondaggio di RealityHouse: all’ultimo posto Katia Ricciarelli (18%), mentre in seconda e terza posizione Carmen e Sophie sono appaiate al 19%. Chi sembra non temere confronti è Miriana (44%), che anche per gli utenti del portale realityhouse.it rimane di gran lunga la preferita.

Ricapitolando, ecco i risultati dei sondaggi sul televoto della puntata di venerdì 26 novembre del Grande Fratello Vip 6 “Chi vuoi salvare tra Carmen, Miriana, Katia e Sophie?”:

Sondaggio Forumfree

Miriana Trevisan 44%

Katia Ricciarelli 22%

Carmen Russo 20%

Sophie Codegoni 14%

Sondaggi RealityHouse

Miriana Trevisan 44%

Carmen Russo 19%

Sophie Codegoni 19%

Katia Ricciarelli 18%

Sia il sondaggio di Forumfree che quello di RealityHouse si basano su poco più di 1.100 voti ciascuno. Al momento sembra essere certa di rimanere nella casa del Grande Fratello l’ex moglie di Pago, mentre la palma di meno votato se la contendono Sophie, Katia e Carmen.

A influenzare il pubblico potrebbe essere anche la decisione già manifestata da Katia Ricciarelli di abbandonare la Casa alla scadenza naturale del contratto, che per tutti i concorrenti è fissata al prossimo 13 dicembre, la data in cui all’inizio era prevista la finale del reality.

La stessa Sophie è una delle concorrenti più papabili per perdere il televoto settimanale, alla luce degli ulteriori screzi avuti con Gianmaria Antinolfi e per le percentuali non entusiasmanti portate a casa in occasione degli ultimi televoti.

Situazione più tranquilla invece per Carmen, che ogni volta ha dimostrato di avere il consenso del pubblico a casa, non necessariamente quello dei social. Anche perché – e questo lo aggiungiamo noi – la buona Carmen ha ancora tanto da dare alla sesta edizione del Grande Fratello Vip.