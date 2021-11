Anna Pettinelli, insegnante e volto di punta di Amici 21, ha partecipato a La Vita in diretta su Rai 1 per dare la sua opinione su ciò che è accaduto recentemente tra Morgan e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle. È stata in questa occasione che ha raccontato di quella volta in cui, per un voto negativo dato a un ragazzo, ha ricevuto minacce di morte sul suo cellulare.

Da anni lavora per il talent show di Maria de Filippi nelle vesti di professoressa e si è creata, volendo o no, tanto una schiera di fan quanto di persone che invece non l’apprezzano particolarmente. Fino a qui niente di nuovo, è una questione con la quale tutti i personaggi pubblici devono fare i conti prima o poi.

Le minacce di morte ad Anna Pettinelli, prof di Amici 21

Il 23 novembre 2021 Anna Pettinelli è stata ospite di Alberto Matano a La Vita in diretta. Commentando ciò che è accaduto pochi giorni fa a Ballando con le stelle tra i giudici Selvaggia Lucarelli e Morgan ha spiegato che:

Non è affatto facile fare il giudice. Sono tutti bravi a sorridere e a fare i buonisti. Io per un voto dato a un ragazzo, ho ricevuto minacce di morte sul cellulare

Questo commento sembra riferirsi a qualcosa che le è successo ormai alcuni mesi fa. La professoressa di Amici 21 comunque non si è sbilanciata troppo a riguardo e non ha fatto il nome del ragazzo che ha ricevuto il voto negativo, causa scatenante tanto del messaggio ricevuto contenente minacce di morte, quanto una serie di commenti negativi sui social.