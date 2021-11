La puntata del 23 novembre di Uomini e Donne è stata davvero piuttosto movimentata. Maria De Filippi ha fatto accomodare al centro dello studio Ida e Diego, che in una precedente puntata stavano addirittura per lasciare lo studio insieme. Le cose, però, hanno preso una piega diversa e il cavaliere si è tirato indietro all’ultimo momento. Il suo comportamento ha fatto perdere le staffe ai due opinionisti presenti in studio che, infatti, non hanno esitato a sbottare contro di lui.

Lo scontro tra Ida e Diego a Uomini e Donne

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, la conduttrice ha consentito a Ida e Diego di confrontarsi nuovamente in studio dopo quanto accaduto in una precedente occasione. Ricordiamo che i due stavano uscendo dal programma, ma lui si è infastidito di un atteggiamento della Platano ed ha deciso di tornare a sedere. Questo dietrofront improvviso, fatto da una persona che si è detta innamorata, ha fatto storcere il naso a molti. Durante la messa in onda di oggi, dunque, Ida ci ha tenuto a ribadire di essere rimasta di stucco dinanzi i passi indietro del suo interlocutore.

La dama ha detto: “Sono arrivata a chiedergli di uscire pensando di non sbagliare, non gli ho chiesto ci sposiamo. Io stavo benissimo con lui, ero nella fase dell’innamoramento”. Lui ha replicato che, se potesse tornare indietro, reagirebbe nuovamente in quel modo in quanto sentirsi messo da parte in occasione di una scelta, poiché Ida doveva chiarire con Tina, non gli è andato proprio a genio.

Tina sbotta, la Platano va via

Ad ogni modo, i due hanno continuato a litigare per diverso tempo e Ida non ha potuto fare a meno di mettere in discussione i reali sentimenti del cavaliere. Della stessa opinione sono stati anche Gianni Sperti e Tina Cipollari. Specie quest’ultima ha preso più volte la parola per infangare Diego. In particolare, ha detto:

“Non lo vedi che ti stai arrampicando sugli specchi? Sei finto. Hai visto quello che hai fatto? Sei sbiancato! Sei proprio una brutta persona, fai proprio pena“. Tutto.TV su

🗣️ Seguisu Facebook , clicca Mi Piace!

Diego si è molto innervosito ed ha chiesto alla Cipollari di moderare i toni. In ogni caso, questo amaro siparietto si è concluso nel momento in cui la Platano ha deciso di andare via lasciando la trasmissione da sola. La donna ha detto che non avrebbe avuto senso continuare in quanto non si fida più di nessuno all’interno dello studio. Diego le ha chiesto di uscire insieme, ma dopo tutto quello che si sono detti in puntata, la Platano non ne ha voluto sapere. Pertanto, i due hanno abbandonato lo studio, ma separatamente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)