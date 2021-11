Durante la parte conclusiva della puntata di ieri del Grande Fratello Vip si è tenuto il consueto blocco legato alle nomination. In tale occasione, però, Lulù Selassiè ha infranto il regolamento del programma finendo per ricevere una bella strigliata da parte del conduttore. Lei, però, non è rimasta in silenzio ed ha deciso di replicare anche in modo piuttosto piccato. Scopriamo cosa è successo.

Lulù viene punita per aver infranto il regolamento del GF Vip

Le regole del GF Vip non sono moltissime, tuttavia, sono molto ferree. Per quanto riguarda la fase delle nomination, ad esempio, i concorrenti sono tenuti a seguire esattamente le direttive di Alfonso Signorini onde evitare di essere puniti. Ebbene, Lulù Selassiè ha infranto una regola, pertanto, è stata richiamata dal conduttore. Nello specifico, la principessa avrebbe dovuto poggiare la sua carta sul tavolo nei tempi prestabiliti, tuttavia, lo ha fatto con ritardo.

La regia del reality show si è accorta di tutto ed ha provveduto ad informare il conduttore di quanto accaduto. Nel momento in cui Alfonso è stato messo al corrente, non ha potuto fare a meno di richiamare Lulù. Il presentatore ha detto: “Era scaduto il tempo, purtroppo questa cosa non va bene”. Successivamente ha comunicato alla giovane la decisione del GF Vip. A tal proposito, ha detto:

"La tua nomination non è valida, non hai il diritto di dire chi avresti nominato".

Lei reagisce sbugiardando Nicola Pisu

Lulù, però, non è rimasta in silenzio dinanzi questa punizione e si è giustificata dicendo che era molto in difficoltà, per questo ci ha messo più tempo per poggiare sul tavolo la sua carta. Vedendo che Alfonso non voleva sentire ragioni, allora, la ragazza ha deciso di tirare un colpo basso ad un ex compagno d’avventura. Nello specifico, ha detto che questa cosa era stata spesso fatta anche da Nicola Pisu, ma nessuno gli ha mai detto nulla.

Dinanzi queste parole, Alfonso ha replicato dicendo che, se il giovane avesse davvero infranto il regolamento e la regia non se ne fosse accorta, lui non può farci assolutamente nulla. Pertanto, la decisione è stata irremovibile e la ragazza non ha potuto fare il nome della persona che avrebbe voluto mandare al televoto.