Chi è finito in nomination nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip? Prima di conoscere l’esito delle nomination, vi diciamo che a vincere per l’ennesima volta il televoto del lunedì è stata Soleil Sorge. L’influencer italo-americana ha ricevuto il 44% delle preferenze del pubblico, contro il 34% di Gianmaria Antinolfi, sovvertendo così i pronostici della vigilia alla luce dei risultati dei sondaggi.

Stavolta però Soleil non ha scelto chi mandare in nomination, ma la persona a cui consegnare l’immunità. La scelta della Sorge è ricaduta su Manila Nazzaro, nonostante pochi minuti prima si fosse scontrata con il fidanzato Lorenzo Amoruso per via della questione “pasta e piselli”.

Soleil decide di regalare la sua immunità a Manila! 💥#GFVIP pic.twitter.com/6k4wvidxw7 — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 22, 2021

Chi è finito in nomination ieri sera al Grande Fratello Vip?

Le nomination, che stavolta riguardano esclusivamente le donne, terminano con Carmen Russo, Miriana Trevisan, Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni al televoto. Loro non lo sanno, ma nella puntata di venerdì prossimo non è prevista eliminazione.

Ecco chi ha nominato chi:

Manila nomina Carmen

Carmen nomina Miriana

Francesca nomina Katia

Sophie nomina Katia

Jessica nomina Sophie

Katia nomina Sophie

Mriana nomina Katia

Clarissa nomina Francesca

Soleil nomina Sophie

Aldo nomina Miriana

Gianmaria nomina Carmen

Alex nomina Carmen

Davide nomina Miriana

Manuel nomina Carmen

Giucas nomina Miriana

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Carmen, Miriana, Katia e Sophie. #GFVIP pic.twitter.com/vh0bEuZY5f — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 23, 2021

*La nomination di Lulù Selassié non è stata presa in considerazione perché la princess ha preso la sua decisione fuori tempo massimo.

Oltre a Manila Nazzaro, era immune dalle nomination anche Soleil Sorge, dopo il voto delle due opinioniste in studio (decisione questa bacchettata dal conduttore). A noi non resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata, in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 26 novembre.