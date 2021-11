Le ultime news dalla Casa del Grande Fratello Vip 6 fanno riferimento alla puntata di lunedì 22 novembre. Di seguito le ultime notizie sulla ventunesima diretta in onda in prima serata su Canale 5.

Chi è stato il concorrente più votato del televoto in positivo? Chi è finito in nomination? A seguire i video e il riassunto della puntata di ieri sera.

Le news dell’ultim’ora del Grande Fratello Vip

La ventunesima puntata del Grande Fratello Vip 6 si apre con i filmati che ritraggono il feeling sempre più forte tra Alex Belli e Soleil Sorge. Nonostante le immagini parlino chiare, i due continuano a ripetere di essere soltanto amici, tirando fuori l’espressione “rapporto di fiducia”. Parole al vento o verità? Sta di fatto che Alfonso Signorini annuncia l’imminente ritorno nella Casa di Delia Duran: la moglie di Alex attualmente è in quarantena per poter riabbracciare – non solo virtualmente – l’uomo che ama.

Rapporto di fiducia is the new chimica artistica 😏 #GFVIP pic.twitter.com/m6E4X9Z4xZ — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 22, 2021

C’è poi spazio per la sorpresa a Manuel Bortuzzo. L’ex nuotatore riceve la visita del suo miglior amico Alex, un incontro che commuove i telespettatori da casa per la sua intensità. Dopo poco li raggiunge anche Aldo Montano, con cui Manuel ha stretto un bellissimo rapporto di amicizia all’interno della Casa del Grande Fratello.

L’affetto di un vero amico a volte è in grado di equiparare quello di un fratello: Alex non vedeva l'ora di dare il suo sostegno a Manuel ♥️ #GFVIP pic.twitter.com/o6VZNNis8T — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 22, 2021

Arriva poi il momento di far entrare uno dei due nuovi concorrenti annunciati negli scorsi giorni. La prima a fare il suo ingresso nella Casa è Maria Monsè, purtroppo per lei però ad accoglierla c’è Giucas Casella, che nemmeno la riconosce. La gaffe dell’illusionista è di quelle memorabili: scambia la Monsè con Adriana Volpe, che dallo studio si vendica “togliendo” l’immunità al simpaticissimo concorrente del GF.

… E quale miglior accoglienza se non quella del nostro Giucas per inaugurare il nuovo percorso di Maria? 😂 #GFVIP pic.twitter.com/ZOYwvMipFL — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 22, 2021

Dopo aver dato il benvenuto a Maria Monsè, Alfonso Signorini torna sulla polemica scoppiata venerdì scorso, quando Soleil aveva criticato Gianmaria Antinolfi sul fatto di millantare una ricchezza non vera, accusandolo di acquistare all’outlet e di mangiare sempre pasta e piselli. Nella discussione entra a gamba tesa anche il fidanzato di Manila Lorenzo Amoruso, che ribadisce la sua antipatia nei confronti dell’influencer italo-americana. Pronta la replica di Soleil: “Predichi bene, razzoli male”.

Anche Lorenzo Amoruso, il compagno di Manila, ci tiene a dire la sua riguardo al rapporto tra Soleil e Gianmaria. #GFVIP pic.twitter.com/xfL1zBRmo8 — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 22, 2021

Chiusa la parentesi Soleil-Gianmaria, ecco arrivare uno dei momenti più attesi della serata: Alessandro Rossi chiede a Francesca Cipriani di sposarlo, con l’immancabile anello di fidanzamento. “Voglio invecchiare con te” dice Alessandro. Francesca, che non stava più nella pelle per il freeze imposto dagli autori, impazzisce di gioia: “Sìììììììììììì”.

Da un matrimonio che sta per essere celebrato, a un altro che continua a far discutere. Alfonso Signorini invita Alex Belli nella stanza Super Led, dove a sorpresa riceve la lettera del padre. Una lettera che arriva dritta al cuore dell’attore e alle persone in studio, compresa Adriana Volpe. L’opinionista, dopo aver ascoltato le parole del genitore e la risposta di Alex, chiede scusa all’attore.

Papà Roberto e l'orgoglio per suo figlio Alex: "Abbi cura di te" ♥️ #GFVIP pic.twitter.com/M5QbSPxRUU — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 22, 2021

Prima delle nomination arriva il momento del secondo ingresso della serata: insieme a Maria Monsè si unisce al gruppo anche Patrizia Pellegrino. Da subito l’attrice e cantante si scontra con Soleil, facendo così capire da subito di essere molto determinata nel voler rendere un po’ più difficile la vita all’interno della Casa dell’influencer.

Patrizia e Soleil promettono grandi scintille 😏⚡️ #GFVIP pic.twitter.com/4QwLssnC3v — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 22, 2021

Ci riuscirà? Difficile fare previsioni ora, anche se Soleil ha ampiamente dimostrato di avere una personalità fuori dal comune. Prima di andare, vi rinnoviamo l’invito a conoscere il nome del vip preferito dal pubblico e le nuove nomination nel nostro nuovo approfondimento.