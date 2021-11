Nella puntata di lunedì 22 novembre c’è stato un nuovo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. Patrizia Pellegrino, con il favore di Alfonso Signorini, ha preso posto accanto agli altri concorrenti del reality. Il suo arrivo, però, è stato subito seguito dalle prime discussioni a causa di alcune parole pronunciate durante la clip di presentazione:

Parliamo di chi mi piace meno in questa edizione. Soleil di sicuro, lei conosce bene il mezzo televisivo. La trovo presuntuosetta, altezzosa, troppo sicura di sé, soprattutto non lascia parlare gli altri. Alex è diventato manipolatore, vuole imporsi per forza. Lo sento poco vero e troppo costruito

Soleil Sorge e Alex Belli, ovviamente, sono rimasti molto sorpresi da queste dichiarazioni e hanno deciso immediatamente di affrontare l’argomento con lei. Ecco cosa è successo durante la notte!

"Napoletana Doc, attrice, donna di spettacolo, ma soprattutto mamma" Una donna dal carattere forte che non le manda di certo a dire sta per varcare la Porta Rossa #GFVIP pic.twitter.com/Oei3IMJ4t4 — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 22, 2021

Alex e Soleil contro Patrizia Pellegrino

Alex Belli e Soleil Sorge non sono riusciti a ignorare le parole che Patrizia gli ha rivolto durante il video di presentazione. Entrambi, profondamente offesi dall’accaduto, non si sono fatti sfuggire l’occasione di parlare a quattr’occhi. La new entry, a notte fonda, è stata costretta ad affrontare una discussione molto delicata. Inaspettatamente, però, davanti alle loro rimostranze, ha negato di aver pronunciato parole tanto dure e ha provato ad alleggerire la situazione:

No tesoro, ricordi male, davvero. Io ho detto che sei molto bella e intelligente e che conosci la tv. Era la mia voce, saprò cosa ho detto? Poi Alex lo conosco da tantissimo. Qui dentro magari mi ha dato un impressione diversa dal fuori ma non ho detto niente di particolare

Sui social network, ovviamente, stanno circolando già i primi commenti di utenti stupefatti dalla nuova dichiarazione. Secondo la maggior parte di loro, Patrizia Pellegrino si è immediatamente pentita di aver causato l’ira di due tra i concorrenti più seguiti del reality di Canale 5.

Patrizia e Soleil promettono grandi scintille 😏⚡️ #GFVIP pic.twitter.com/4QwLssnC3v — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 22, 2021

Le liti per la spesa e le prime gaffe

Patrizia Pellegrino sembra essere partita subito con il piede sbagliato. Nelle ore successive al suo arrivo, infatti, ha avuto anche una discussione con Manila Nazzaro per la spesa. La donna ha espresso il desiderio di mangiare pesce due o tre volte a settimana, ma Manila, bloccandola immediatamente, le ha risposto che solitamente non lo inseriscono mai nella lista dei cibi prescelti:

Noi qui non mangiamo pesce. Ok, sì costa come la carne ma non lo prendiamo mai, non è buono quello che arriva. Ci abbiamo già provato e non lo prenderemo

Inoltre, ha paragonato Soleil a Hitler e ha detto a Lulù Selassié che gli psicologi sono del tutto inutili.