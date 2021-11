Dopo la messa in onda della puntata del 22 novembre del Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo ha avuto uno sfogo con Sophie Codegoni durante il quale si è lasciato scappare qualche frecciatina agli autori del programma. In particolare, il giovane pare non apprezzare molto alcune clip realizzate dallo staff del reality show in fase di montaggio. Scopriamo, dunque, che cosa ha rivelato.

Le frecciatine di Manuel contro gli autori del GF Vip

Manuel Bortuzzo ha avuto uno sfogo con Sophie Codegoni in cui ha lanciato frecciatine agli autori del GF Vip. Tutto è cominciato nel momento in cui l’ex tronista di Uomini e Donne si è aperta con lui ed ha ammesso di essere rimasta molto male della nomination di Jessica. Quest’ultima ha motivato la sua decisione accusando la sua amica di averle mentito su alcune cose inerenti il rapporto con Gianmaria Antinolfi.

La giovane è giunta a tale conclusione a seguito della messa in onda durante la puntata di alcuni filmati riguardanti Sophie e Gianmaria. Manuel, allora, è intervenuto per cercare di tranquillizzare la sua interlocutrice dicendole che, purtroppo, i filmati che vengono mandati in onda durante le puntate non sono esaustivi. Il percorso che ciascun concorrente fa lo si vede giorno dopo giorno e non da una clip di qualche minuto.

Il modo in cui viene fatto passare Bortuzzo

In seguito, poi, Bortuzzo è entrato ancora di più nello specifico ed ha detto:

“Se io dovessi essere quello che si è visto nelle puntate, dovrei essere un mostro, quando in realtà, visto tutto il percorso, sono un santo!”

Con queste parole sibilline, dunque, il giovane concorrente ha esplicitato in modo alquanto diretto il suo pensiero e il suo dissenso rispetto ad alcune scelte fatte dagli autori in fase di montaggio.

Il riferimento di Manuel, chiaramente, era attinente le numerose clip che lo riguardano durante le quali lui ha trattato male Lulù. Guardando solamente quei video si potrebbe pensare che il nuotatore sia un ragazzo insensibile e algido, tuttavia, se si guarda tutto il percorso giorno dopo giorno si capisce il motivo dei suoi atteggiamenti così ostili. Lo stesso, dunque, è quello che è accaduto alla Codegoni, pertanto, non dovrebbe prendersela più di tanto.