Nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip è scoppiato il caos in occasione delle nomination palesi delle donne della casa. In particolar modo, ad inasprire parecchio gli animi è stata la nomination che Miriana Trevisan ha dato a Katia Ricciarelli. La lirica non ha preso affatto di buon grado la cosa in quanto ritiene che la sua coinquilina si stia comportando in modo piuttosto falso. Scopriamo cosa è accaduto.

Lo sfogo di Katia contro Miriana

Verso la parte conclusiva della puntata di ieri del GF Vip è arrivato il momento delle nomination. Esse si sono rivelate piuttosto animate, specie per quanto riguarda le donne. Il clima è divenuto piuttosto teso quando la Trevisan ha fatto il nome di Katia. La showgirl ha detto che la sua era una vera e propria vendetta in quanto la scorsa volta era stata la Ricciarelli a nominarla, pertanto, glielo aveva già detto nei giorni precedenti.

Katia, però, non ha accettato la cosa, in quanto ha asserito che le due si fossero chiarite nel frattempo, pertanto, non ha condiviso il senso della nomination. A tal proposito, ha dato della falsa e bugiarda alla sua interlocutrice in maniera anche piuttosto pittoresca. Nello specifico, ha detto: “Aveva ragione Nicola, sei una gran bugiarda”.

La Trevisan in lacrime per l’attacco della Ricciarelli

Come se non bastasse, poi, dopo la puntata la lirica si è sfogata con alcune coinquiline pronunciando parole piuttosto forti. Nel dettaglio, parlando con la new entry Patrizia Pellegrino, Katia si è liberata del peso dicendo:

“Fino alle 8 e mezza è stata in camera mia, che stro**a, le tiro una scarpa in testa, che le faccio un buco, la prenderei a sberle”.

Miriana, chiaramente, è rimasta molto male della reazione eccessiva della sua compagna d’avventura, forse perché non immaginava di scatenare quel genere di putiferio. Per tale ragione, ha avuto uno sfogo durante il quale è scoppiata anche a piangere. Ad ogni modo, la donna ha difeso il suo pensiero dicendo: “Ho fatto la cosa più logica“. La showgirl ha continuato dicendo di aver nominato la Ricciarelli in quanto sa che è un personaggio fortissimo, che difficilmente potrebbe essere mandato a casa. Malgrado tutto, Miriana ha chiosato dicendo: “Sono fiera di essere la donna che sono”.