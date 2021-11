Tra venerdì 19 e sabato 20 novembre sono state effettuate due nuove registrazioni di Uomini e Donne, le quali andranno in onda su Canale 5 nelle prossime settimane. In questi due appuntamenti ci sono stati diversi colpi di scena, inerenti sia il trono classico, sia quello over. In particolare, c’è stato il ritorno di un volto molto amato dai fan del programma, ovvero, quello di Giulia De Lellis, ma non solo. Scopriamo tutto quello che è successo.

Spoiler registrazioni 19 e 20 novembre

Come al solito, nel fine settimana vengono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. In particolar modo in quella di venerdì 19 novembre in studio c’è stata una nuova ospite. Dopo Teresanna Pugliese, Maria De Filippi ha chiesto anche a Giulia De Lellis di mettere nuovamente piede negli studi Elios. La sua presenza è stata giustificata dal nuovo libro scritto da Raffaella Mennoia e incentrato su alcuni ex volti di Uomini e Donne.

A quanto pare, la seconda coppia presente nel libro della caporedattrice è proprio quella formata da Giulia e Andrea. Durante la registrazione, infatti, l’influencer ha parlato un po’ della sua vita privata, ma anche di quella professionale. Inoltre, è intervenuta di tanto in tanto anche per commentare le dinamiche dei vari protagonisti. In entrambe le due riprese, Gemma Galgani era assente dallo studio, sempre a causa del covid, ed era in collegamento attraverso una webcam.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Nuovi colpi di scena a Uomini e Donne

Anche se a distanza. la donna ha avuto la possibilità di conoscere un nuovo cavaliere, almeno in modo virtuale, il quale si è detto assolutamente deciso a conquistarla. Lei, almeno in questa prima fase di conoscenza, si è detta entusiasta e felice di intraprendere questa frequentazione. Che sia la volta giusta? Restando sempre in tema di trono over, al centro dello studio c’è stata anche Isabella Ricci. La donna si sta relazionando ad un cavaliere da un po’ di settimane e le cose sono sembrate andare piuttosto bene.

La dama, infatti, ha dichiarato di essere molto razionale e di andarci con i piedi di piombo. Tuttavia, se tutto dovesse procedere in questo modo i due potrebbero decidere di lasciare la trasmissione insieme. Diego e Ida, invece, sono ai ferri più che corti. Dopo la lite avvenuta in occasione della loro “scelta”, i due hanno capito di non essere fatti l’uno per l’altra, pertanto, hanno deciso di chiudere definitivamente. Al trono classico, invece, Matteo Ranieri ha ricevuto una sorpresa per il suo compleanno. La redazione lo ha raggiunto con una torta in camerino e tutto lo staff era con lui per festeggiare il suo compleanno.