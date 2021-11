Nella puntata di questa sera del Grande Fratello Vip, lunedì 22 novembre, Sonia Bruganelli potrebbe essere assente. Nel corso della messa in onda di venerdì 19 novembre, l’opinionista di questa edizione del reality show ha avuto un alterco con Alfonso Signorini durante il quale la donna lo ha addirittura mandato a quel paese. Per i fan della moglie di Paolo Bonolis, dunque, la protagonista potrebbe disertare la puntata di questa sera. Scopriamo cosa è emerso.

L’alterco tra Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini

La puntata di questa sera del GF Vip si prospetta alquanto movimentata. A renderla ancora più intrigante, poi, potrebbe essere l’assenza di Sonia Bruganelli dallo studio. Secondo alcuni telespettatori, infatti, la donna potrebbe decidere di non presenziare in puntata a seguito dello scontro avuto con Alfonso Signorini in occasione della precedente messa in onda.

In quella occasione, il conduttore aveva fatto una domanda alla donna, ma poi l’aveva interrotta impedendole, così, di portare a termine il suo discorso. Questo modo di fare ha fatto perdere le staffe all’opinionista, la quale ha reagito mandando a quel paese il conduttore. Lui è rimasto esterrefatto ed ha chiesto alla donna di ripetere quello che avesse detto. Lei, però, ha distolto l’attenzione dicendo di aver detto altro.

La possibile assenza dell’opinionista dalla puntata di stasera del GF Vip

Ad ogni modo, questo episodio, che per certi versi ha avuto anche un qualcosa di spiritoso, potrebbe celare, in realtà, qualche malumore interno tra l’opinionista e il conduttore. Alcuni fan, infatti, sono pronti a giurare che Sonia Bruganelli si assenterà dalla messa in onda di questa sera del reality show di Canale 5.

Almeno per il momento, però, sul web non ci sono segnali di nessun genere che lasciano presagire questa ipotetica presa di posizione da parte della moglie di Bonolis. Per tale motivo, non ci resta che attendere ancora alcune ore prima di poter scoprire se questo sospetto si trasformi ben presto in un’amara certezza.