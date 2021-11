Stasera, lunedì 22 novembre, andrà in onda la ventunesima puntata del Grande Fratello Vip 6. Le anticipazioni ci confermano che nel corso dell’appuntamento di oggi i concorrenti conosceranno due nuovi inquilini pronti a prendere parte al reality show.

La conferma ufficiale è arrivata durante la puntata odierna di Mattino 5, con la conduttrice Federica Panicucci che ha svelato i nomi dei due nuovi vip: Patrizia Pellegrino e Maria Monsè. La prima, attrice e cantante classe 1962 originaria di Torre Annunziata, nel 2004 partecipò all’Isola dei famosi su Rai 2. La Monsè invece è una vecchia conoscenza del reality di Canale 5, avendo preso parte nel 2018 alla terza edizione condotta da Ilary Blasi.

Grande Fratello Vip, anticipazioni sulla puntata del 22 novembre

Le altre anticipazioni sulla prossima puntata del Grande Fratello Vip 6 ci rivelano che la più votata del televoto (in positivo) deciderà chi mandare direttamente in nomination questo venerdì, quando un nuovo concorrente verrà eliminato dal reality. Sappiamo che i tre concorrenti finiti in nomination per l’appuntamento di oggi sono Soleil Sorge, Carmen Russo e Gianmaria Antinolfi.

I risultati dei sondaggi in rete sull’esito del televoto di questa sera – “Chi vuoi salvare tra Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge” – preannunciano un testa a testa tra Gianmaria e Soleil: il portale grandefratello.forumfree.it decreta la vittoria di Gianmaria con il 47% delle preferenze, contro il 39% dell’ex fidanzata; anche il sondaggio di RealityHouse vede Gianmaria in testa con il 45% delle preferenze, seguito a ruota da Soleil al 43%, mentre Carmen Russo è staccatissima.

Per chi se lo stesse chiedendo, precisiamo che entrambi i sondaggi hanno visto la partecipazione di oltre 1.400 utenti online.

Sempre nel corso della puntata di stasera Alfonso Signorini dovrebbe tornare a parlare dello stretto legame che intercorre tra Alex Belli e Soleil Sorge. Nelle ultime ore i due concorrenti di maggiore personalità di questa sesta edizione si sono esibiti in piscina in un avvicinamento che definire sospetto è un eufemismo.

Quale sarà la reazione delle due opinioniste dallo studio di fronte alle nuove immagini che ritraggono Alex e Soleil vicinissimi? Ci sarà un nuovo confronto per l’ex attore di Centovetrine dopo quelli con la moglie Delia Duran e l’opinionista Adriana Volpe?

Per saperne di più vi diamo l’appuntamento a stasera, quando al termine di una nuova puntata di Striscia la notizia andrà in onda la ventunesima puntata del Grande Fratello Vip 6.