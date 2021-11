Il rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè è sempre più complesso all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Dopo essersi parzialmente riavvicinati, tra i due c’è stato un nuovo brusco allontanamento, dovuto alle troppe pressioni della principessa. Quest’ultima, quindi, sta trascorrendo giorni poco piacevoli nella casa e, in uno dei suoi sfoghi, si è trovata a confrontarsi anche con Gianmaria Antinolfi. Il giovane, però, si è espresso nei suoi riguardi adoperando termini che non sono affatto piaciuti agli utenti del web.

Il nuovo allontanamento tra Manuel e Lulù, lei si sfoga

Gianmaria e Lulù hanno avuto un confronto all’interno della casa del GF Vip in cui Antinolfi ha palesato alla Selassiè il suo punto di vista in merito al rapporto che la unisce a Manuel. La principessa, dopo essere stata pesantemente redarguita da Alfonso Signorini, aveva lasciato in pace Manuel facendogli vivere questa esperienza in totale libertà. Dopo pochi giorni, però, la donna è tornata all’attacco “imponendo” la sua presenza al nuotatore.

Questo, quindi, ha causato un nuovo irrigidimento da parte di Bortuzzo, il quale non ha potuto fare a meno che allontanare di nuovo la ragazza. Per tale ragione, la giovane si sta sfogando con alcuni compagni d’avventura chiedendo loro come dovrebbe comportarsi. In queste ore, la concorrente ha avuto un dibattito con Gianmaria, durante il quale l’imprenditore ha adoperato termini poco garbati per descrivere la condizione psicologica della coinquilina.

Gianmaria Antinolfi contro la Selassiè

Antinolfi ha detto:

“Se c’hai queste malattie tue mentali, aspetti un attimo”.

Dinanzi a queste parole, la Selassiè è rimasta assolutamente in silenzio e non ha saputo come replicare. Gli utenti dei social, invece, di termini da spendere verso Gianmaria ne hanno avuti eccome. In molti, infatti, ritengono che il giovane vada immediatamente allontanato dalla casa. Rivolgersi ad una donna e accusarla di avere delle malattie mentali, senza sapere nulla della sua vita, rende Gianmaria un uomo davvero di basso livello secondo la maggior parte dei telespettatori.

Diversi utenti del web, infatti, ci hanno tenuto a sottolineare come la ragazza sia rimasta di sasso di fronte alla frase usata dal suo coinquilino per descrivere il suo comportamento. Ci saranno provvedimenti per l’imprenditore? Non ci resta che attendere la puntata di questa sera