I concorrenti del Grande Fratello Vip ancora non sanno che Mediaset ha deciso di prolungare la durata della sesta edizione fino a marzo. L’annuncio di Alfonso Signorini riguardo a nuovi ingressi nella casa, però, ha generato dei sospetti tra gli inquilini. In particolare, Soleil Sorge e Katia Ricciarelli sono apparse piuttosto provate. Entrambe, hanno dei dubbi riguardo alla loro eventuale permanenza e non sono certe di riuscire a continuare.

Sembra, quindi, che le preoccupazioni dei fan del reality di Canale 5 si stiano rivelando fondate. Già da qualche giorno, infatti, è possibile leggere sui social commenti di chi ritiene che la rete stia commettendo uno sbaglio.

Soleil Sorge avverte la nostalgia di casa

Anche se non c’è alcuna notizia ufficiale, ormai, i concorrenti sono quasi certi che le puntate del Grande Fratello Vip proseguiranno oltre il mese di dicembre. Soleil Sorge, in un momento di crisi, ha deciso di confessare i suoi timori a Davide Silvestri:

Lo farei ma dipende per quanto, se dicono per altri tre mesi non so se ce la faccio

Inoltre, la ragazza non ha potuto fare a meno di rivolgere un pensiero ai nonni e alla sua famiglia. È probabile che il suo stato d’animo sia anche legato alla difficile situazione nata con Alex Belli. Da diverse settimane, infatti, si trova al centro dei riflettori per colpa delle attenzioni dedicate all’attore.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Katia Ricciarelli dice no al prolungamento del reality

Katia Ricciarelli, a differenza di Soleil, è apparsa più decisa nell’esprimere il suo pensiero. Pare, infatti, che non abbia alcuna intenzione di rimanere nel programma oltre alla durata stabilita dal contratto che ha firmato (13 dicembre).

Ovviamente, per sapere cosa sceglieranno di fare i concorrenti, non bisognerà fare altro che aspettare la rivelazione di Alfonso Signorini. Solo in quel momento potremo tirare le somme e farci un’idea di come proseguirà l’amatissimo reality.