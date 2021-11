La notizia è, ormai, ufficiale, il Grande Fratello Vip si protrarrà fino a metà marzo 2022. La notizia è stata già data da Alfonso Signorini in occasione di una precedente puntata del reality show, tuttavia, i concorrenti non sono stati ancora messi al corrente. Nel corso delle prossime messe in onda il conduttore informerà i partecipanti di questa novità e alcuni di loro pare che non la prenderanno affatto bene. Oltre a Katia e Soleil, le quali sembrano poco propense a continuare l’avventura, scopriamo quali altri concorrenti potrebbero andare via.

I concorrenti saranno informati sul prolungamento del GF Vip

Nelle prossime puntate del GF Vip i concorrenti verranno informati del fatto che il programma non terminerà a dicembre, come inizialmente preventivato, ma andrà in onda fino a marzo 2022. Così come accaduto anche l’anno scorso, alcuni dei partecipanti potrebbero prendere molto male questa novità, al punto da decidere di uscire volontariamente dal gioco una volta giunta la data prevista dal contratto.

Aspettare tale data è fondamentale per evitare di correre il rischio di ricevere qualche sanzione. Ad ogni modo, quando il contratto scadrà, ciascun concorrente sarà libero di decidere se continuare l’esperienza oppure no. Ebbene, a quanto pare, oltre a Katia Ricciarelli e Soleil Sorge, che hanno già lasciato intendere di avere una certa nostalgia di casa, anche altri concorrenti potrebbero decidere di andare via prima del tempo.

Ecco i concorrenti che potrebbero andare via

L’influencer Amedeo Venza ha dichiarato di essere riuscito a capire quelli che potrebbero essere i concorrenti che lasceranno la trasmissione una volta scoperto del prolungamento. Il primo concorrente che, quasi certamente, lascerà il reality show è Aldo Montano. Anche lui ha delle priorità al di fuori del programma che potrebbero rendere inconciliabile la sua permanenza in casa.

Per quanto riguarda il secondo nome, invece, è quello di Manuel Bortuzzo. Per il nuotatore questa è stata una grande prova, tuttavia, per lui potrebbe essere complesso restare per tutti questi mesi in un contesto televisivo. Gli ultimi due nomi sono quelli di Gianmaria Antinolfi e Francesca Cipriani. Su quest’ultima, però, ci sono dei dubbi. Molto probabilmente, infatti, la donna potrebbe “fingere” di non voler rimanere nel gioco, solo per farsi “desiderare” un po’. Sarà davvero così? Non ci resta che attendere per scoprirlo.