In queste ore, l’influencer Chiara Nasti si è resa protagonista di un duro sfogo contro il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Tutto è partito a seguito di una domanda fatta dai fan in merito al reality show di Canale 5. Nel rispondere, la sorella dell’ex tronista di Uomini e Donne, Angela Nasti, ha finito per sparare a zero contro tutti quelli che prendono parte a questo genere di programma.

Le dure parole di Chiara Nasti contro il GF Vip

Chiara Nasti è stata estremamente dura nel commentare il GF Vip. La giovane si è concessa un momento di botta e risposta con i suoi fan in cui ha soddisfatto le curiosità dei suoi utenti. Un fan in particolare ha spostato l’attenzione sui reality show, in particolar modo su quello condotto da Alfonso Signorini, ed ha chiesto alla ragazza se prenderebbe mai parte alla trasmissione come concorrente.

La risposta della Nasti non si è fatta attendere ed è stata piuttosto perentoria. In particolare, la ragazza ha detto: “Non sono per quelle robe lì, lo trovo da sfigati“. In seguito ha aggiunto: “Ognuno vede le cose a modo proprio. Mai comunque”. Insomma, una replica piuttosto diretta e concisa quella della giovane influencer. Ad ogni modo, le sue parole hanno sollevato un bel polverone sul web.

Gli esempi che contraddicono le parole dell’influencer

Nello specifico, in molti non hanno apprezzato le sue parole, specie perché anche lei ha preso parte ad un’esperienza di reality show. Alcuni anni fa, partecipò all’Isola dei famosi, ma dopo solo una settimana decise di andare via in quanto sentiva troppo la mancanza del suo fidanzato dell’epoca, delle sue comode abitudini e della sua famiglia. Inoltre, il GF Vip è anche un’ottima opportunità per emergere nel mondo dello spettacolo. Grazie alla partecipazione a tale reality, infatti, alcuni esponenti sono diventati famosi, o hanno riscoperto una nuova popolarità.

Questo è il caso, ad esempio, di Tommaso Zorzi, che partecipando e vincendo il GF Vip 5, adesso è conduttore di una trasmissione tutta sua. Ma anche Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno avuto modo di tornare al centro dell’attenzione mediatica. Il primo, infatti, è stato “assunto” da Mara Venier a Domenica In, mentre la seconda si sta cimentando in tanti nuovi progetti professionali. Insomma, non tutti sono “sfigati” quelli che partecipano a tale reality show.